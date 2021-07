Komšić o izjavama Milanovića: Ne žeim gasiti vatru benzinom

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović svojim potezima stalno provocira daljnje rasprave između dvije zemlje – ocijenio je danas u izjavi za Fenu član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Demokratske fronte (DF) Željko Komšić.

Kako je istaknuo, Milanović je došao u Bosnu i Hercegovinu izvrijeđao ne samo Komšića personalno nego i državu koju je posjetio, kazavši da je BiH Evropskoj uniji “predzadnja rupa na svirali”.

– Ne moramo posebno objašnjavati kako bi to izgledalo u normalnim odnosima dvije zemlje, ali pošto su odnosi između BiH i Hrvatske takvi kakvi jesu, a sve su nego normalni, mi živimo s takvim stavovima šefa nama susjedne države koje iznosi u našoj kući – kazao je Komšić.

Komšić dodaje kako se suzdržavao od komentara ne želeći “gasiti vatru benzinom” jer smatra da Milanoviću iz nekog razloga trebaju svađe.

No, sve što je tokom posjete uradio je bilo neprimjereno, smatra Komšić, stavovi koje je iznosio o BiH u BiH su neprimjereni, ali ipak najveću štetu napravio je Hrvatima u BiH.

– On je ovdje došao, sve to izgovorio, jedan dio političara koji za sebe vole reći da su hrvatski političari je to pozdravio. Milanović se spremio, otišao i ostavio nas ovdje da gasimo vatre i zapravo je učinio medvjeđu uslugu prije svega Hrvatima u BiH onima u čije ime se zaklinje – stava je Komšić.

Ipak bez obzira na sve to, Komšić najavljuje da će nastaviti da se ponaša kao pristojan čovjek jer je svjestan potrebe da odnosi između BiH i Hrvatske budu što bolji, budući da su dvije zemlje veoma vezane geografski jer dijele najdužu granicu, ali povezane su i ličnim vezama.

Inače Komšića je Milanović podržao na izborima 2010. godine upravo za poziciju člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda, no sada kaže da se Komšić promijenio te da to više nikad ne bi učinio.

Komšić mu odgovara da je on bio isti i 2006. godine kada se prvi put kandidirao za tu poziciju, ali i 2018. godine kada se kandidirao za treći mandat u Predsjedništvu BiH.

Milanović je tokom posjete BiH još rekao da neće doći u Sarajevo sve dok u Predsjedništvu BiH sjedi Željko Komšić kojeg ne smatra legitimnim predstavnikom Hrvata u BiH, a Komšić kaže da on može živjeti s tim, ali smatra da je to loše jer postaje brojne stvari o kojima bi mogli razgovarati.

