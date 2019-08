Komšić nakon sjednice Predsjedništva: Nema dogovora

Na redovnoj sjednici Predsjedništva BiH nije postignut dogovor oko ANP-a.

Članovi Predsjedništva BiH su dogovorili da sjednice budu odgođene.



Presjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić kazao je nakon sjednice kako mu je žao što nije došlo do dogovora.

“Nije bilo nikakve rasprave, nije bilo neke dramatike između nas trojice, jer smo 15 minuta prije sjednice znali da nema dogovora”, istakao je Komšić.

“Žao mi je zaista što nije došlo do dogovora. Nekako sam 15-ak minuta prije održavaja sjednice vjerovao, odnosno želio, da dođemo do kompromisa i onoga što je očigledno tema za različita tumačenja i mišljenja u BiH. Moje mišljenje je da smo mogli doći do dogovora, ali nažalost nismo”, kazao je predsjedavajući Komšić nakon sjednice.

On je istakao kako stoji na raspolaganju bilo kome kada je u pitanju postizanje dogovora oko ANP-a i imenovanja novog mandatara Vijeća ministara.

“Dosta lako smo donijeli današnje zaključke, nije bilo nikakvih rasprava. Znali smo otprilike 15 minuta prije sjednice u kojem pravcu će ići i nije bilo potrebza dizanje tenzija i rasprav”, kazao je on.

