Komšić nakon otkazane sjednice Predsjedništva: Dodik vuče opasne poteze

Nakon što je otkazana sjednica Predsjedništva Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda, na zahtjev Milorada Dodika, prisutnim novinarima se obratio član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

“Dodik je kazao da neće više insistirati na održavanju sjednice ovakvog tipa. Dodik je naglasio, da ukoliko do 5. septembra ne bude formirano Vijeće ministara, da će od NSRS tražiti povlačenje iz učešća u OSBiH. On je već rekao da ga ne zanima Tužilaštvo i Sud BiH, samim time, po meni, on ne priznaje ni Bosnu i Hercegovinu”, podvukao je Komšić.

On je, nakon kraće stanke, dodao:

“Ja ne bih volio da se dese opstrukcije i da idemo ka blokadi kako je to najavio Dodik”

Podvukao je kolliko je bitno poštivati Ustav Bosne i Hercegovine i zakone.

“Ja bih volio da imam kapacitet da pokrenem stvari i smirim situaciju kako ne bi povlačili opasne poteze. Ustav i zakon se moraju poštovati, kada to dovodite u pitanje, onda su svakakva čuda moguća”, naglasio je Komšić.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je prisutnim novinarima govorio i o sporazumu lidera.

“Ja bih najradije volio da o tome pitate Wigemarka, nije daleko odavde. Pokušali smo da idemo u pravcu da niko ne bude poražen, a kod nas je bitno da neko bude pobjednik… Pa jedan dan, jedan dan. Ovo je samo nadmudrivanje. Nikom neće biti bolje od nadmudrivanja”, kazao je Komšić.

Lider DF-a je govorio i o mogućoj disoluciji BiH, prenosi Radiosarajevo.ba

“To su pokušavali i 1992. godine… Pogledajte gdje su!? To nije nikome uspjelo, neće ni sada”, rekao je Komšić, dodavši da će nada da će dogovor, ipak, biti postignut.

Autor: Radiosarajevo.ba