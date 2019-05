Komšić najavio novu prijavu protiv Dodika i pozvao OHR da djeluje

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte (DF) Željko Komšić kazao je danas kako su neki potezi predsjedavajućeg bh. Predsjedništva Milorada Dodika i ranije bili za krivične prijave, ubrajajući tu – crtanje karata velike Srbije, brisanje granice između Bosne i Hercegovine i Srbije, „što direktno ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet BiH , te predstavlja kršenje i zakona i ustava…“

Komentirajući u emisiji ‘Dan uživo’ Televizije N1 upit u vezi s krivičnom prijavom koju je podnio protiv Dodika zbog njegovih izjava u nedjelju na obilježavanju godišnjice Trećeg pješadijskog puka Oružanih snaga BiH i Dana Vojske Republike Srpske (VRS), Komšić je kazao kako se tu radi o kršenju Zakona o službi u OSBiH, te „da je otežavajuća okolnost kada to čini neko ko je na javnoj funkciji, a pogotovo kada to radi neko ko je u funkciji vrhovnog komandanta OSBiH“.

Istovremeno, mišljenja je kako takvo ponašanje ima obilježja krivičnog djela, odnosno poticaja na izvršenje krivičnog djela, „jer je riječ o predsjedavajućem Predsjedništva, čovjeku koji ima nesumnjivu političku moć i utjecaj“.

Između ostalog, Dodik je onda rekao da je bila greška odluka o ukidanju VRS-a, a pod pritiskom međunarodnog faktora formiranje Oružanih snaga BiH, te zatražio od Komande Trećeg pješadijskog puka OSBiH da na narednom obilježavanju više od polovine stroja bude obučeno u uniforme bivše Vojske RS-a.

U vezi s tim, Komšić je precizirao kako je kršenje Zakona o službi u OSBiH krivično djelo te da snosi određene sankcije, upozoravajući na brojne i ozbiljne posljedice koje iz toga proistječu za same vojnike, a koji u slučaju kršenja zakona ostaju bez posla, „što onda postaje poseban problem i za njih i za Dodika i Dodike, jer im oni ne mogu omogućiti drugi posao“.

Komšić se osvrnuo i na širi kontekst Dodikovog ponašanja, ocijenivši da on ima jasan plan i taktiku, povezujući to s „planom cijele jedne strukture, koja radi na onome što se zove konačna secesija od BiH“, te da je riječ o udaru na ključne institucije poput OSBiH, SIPA-e OSA-e BiH, koje su uspješne i primjer kako stvari mogu ići u BiH.

Govorio je i o određenim geostrateškim aspektima i silnicama koje se prelamaju preko BiH, te utjecaju Ruske Federacije (RF) i drugih velikih igrača, u čemu BiH postaje neka vrsta kusura u većim igrama koje se odvijaju na relaciji RF – SAD – EU.

Prokomentirao i ponašanje i ulogu međunarodne zajednice, OHR-a i visokog predstavnika, navodeći da se i danas mogu koristiti bonska ovlaštenja, kako je to činjeno ranije, te da OHR, ipak, predstavlja ‘zadnji osigurač’ i ima mogućnost da djeluje.

U osvrtu na proces formiranja vlasti u BiH Komšić je kazao da se DF opredjelio da ide u vlast i koaliciju sa SDA vođen političkim ciljem – da se onemogući stvaranje političke većine koja bi, eventualno, mogla proizvesti izmjene Izbornog zakona i Ustava BiH, a koje bi značile uvod u daljnju podjelu zemlje.

Stava je da se priča oko Vijeće ministara BiH, odnosno imenovanja mandatara može riješiti na jedan veoma jednostavan i pragmatičan način, te da se može imenovati mandatar i prvi Godišnji nacionalni plan – ANP uputititi u Brisel, potvrdivši da je moguće da se on, kada preuzme poziciju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, konkretnije angažira u pogledu upućivanja ANP-a u sjedište NATO-a.

– Ima i ta varijanta zašto ne. Bolje je ako možemo doći do nekog dogovora. ima puno razgovora na tu temu. Ne znam da li će doći do dogovora i kompromisa. Mislim da je Dodik bio dosta ‘tvrd’ te da tu nisu razlozi koje on javno iznosi i da to ima veze upravo s ruskom pozicijom u cijeloj regiji – kazao je Komšić, navodeći kako ne zna da li će tu doći do promjene.

Na dodatni upit o tome da li bi kod Bakira Izetbegovića moglo doći do promjene u smislu insistiranja na ANP-u, Komšić je u emisiji ‘Danu uživo’ na N1 kazao da bi odustanak u tom pogledu značilo ‘političko samoubistvo’.

Autor: Fena