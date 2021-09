Komšić: Mislio sam da je Milanović predsjednik Hrvatske, a ne poglavica

Predsjedavajući Predsjednišva BiH Željko Komšić nakon što je završio ozlahanje u Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku, komentirao je posljednje izjave predsjednika člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

Komentirao je i činjenicu da pred svjetskim liderima u UN-u nije spomenuo Izborni zakon u BiH.

– U pitanju je kakva će Bosna i Hercegovina biti, kakvo će bosanskohercegovačko društvo biti, da li će ostati u nekoj vrsti status quo situacije. Da li će ići unazad u smislu dominacije tog etničkog kriterija koji neki zovu konstitutivnost ili ćemo ići naprijed u pravcu države jednakih slobodnih pojedinaca gdje ničiji identitet nije ugrožen. Svjedoci smo čak i ovdje u ovoj kući iza mene lobiranja koja vode u tom pravcu, koje predstavljaju najgrublje miješanje u unutrašnje odnose BiH – kazao je Komšić.

“Kog se đavola žali”

Posebno je komentirao navode Milorada Dodika da njegov govor nije bio usaglašen u Predsjedništvu BiH.

– Predsjedavajući Predsjedništva po Ustavu je ovlašten da zastupa i predstavlja BiH bez obzira šta ko mislio i šta ko o tome rekao. Dodik je imao priliku da učestvuje u svemu pa čak i u definisanju onoga što će se reći na Generalnoj skupštini. Svojom nepromišljenošću ili glupošću, kako god hoćete, on je odabrao, da u tome ne učestvuje. Ne znam onda kog se đavola onda žali – rekao je Komšić.

Vrhunac gluposti

Osvrnuo se i na izjavu Milanovića da je on “predsjednik Hrvata ne samo u Hrvatskoj već i u Bosni i Hercegovini”.

– Ne živimo mi u u 1.800 i nekoj godini, da ovdje ili bilo gdje drugo mogu nastupati poglavice. Dakle, ja sam mislio da je on predsjednik Republike Hrvatske, kao što mu i piše, zvanično, a ne poglavica, čak cijelog jednog naroda. Dakle, mi bi trebali da u ovoj, sali UN-a predstavljamo države, jer je to dostignuće modernog svijeta, to su dostignuća od kojih ne možemo pobjeći, a nismo poglavice koje se natječu čije je pleme veće ili jače i koje će pleme pobijediti. Nažalost kažem, mislim to što sam čuo to je vrhunac gluposti i anahronizma u regiji. Čak ni Vučić ne govori da je predsjednik svih Srba – rekao je Komšić.

