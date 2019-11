Komšić: Kolinda potvrdila ono što sam rekao u UN-u

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić u izjavi za N1 komentarisao je posjetu predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar – Kitarović koja je jučer bojavila u posjeti BiH, ali ne i državnim organima.

“Ponovit ću ono što sam rekao u Ujedinjenim nacijama. Povremeno smo svjedoci njihovim aktivnostima za ostvarivanje njihovih političkih interesa unutar Bosne i Hercegovine, čime se unosi nemir i proizvodi određena destabilizacija u mojoj zemlji, što nije dobro, niti doprinosi razvijanju željenih međusobnih dobrosusjedskih odnosa”, kazao je Komšić za N1 te dodao:



“Grabar-Kitarović je to jučer potvrdila. Zašto su onda skočili na noge, protestvujući zbog onoga što sam kazao UN-u? Zato što misle da na to imaju neotuđivo pravo, i da se zapravo niko ne smije usuditi da kaže da to nije uredu”.