Komšić i Džaferović: U BiH ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu

Niko BiH ne može ništa, sve dok ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu, koji su spremni da kažu, pokažu ako to bude potrebno, da će učiniti sve da sačuvaju domovinu.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i predstavnici nižih nivoa vlasti položili su, na Dan državnosti Bosne i Hercegovine, cvijeće i odali počast na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, a poruka na današnji dan je da će Bosne i Hercegovine biti sve dok to žele njeni građani.



– Bosne i Hercegovine će biti, dok mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa. Niko BiH ne može ništa, sve dok ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu, koji su spremni da kažu, pokažu ako to bude potrebno, da će učiniti sve da sačuvaju domovinu – naglasio je novinarima predsjedavajući bh. Predsjedništva Komšić, nakon polaganja cvijeća na mezar prvog predsjednika Predjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.



Ne može tačno ocijeniti vremenski rok, ali Bosnu i Hercegovinu u budućnosti vidi u društvu demokratskih, naprednih država. Smatra da je u političkom smislu trenutno najteža kriza u Bosni Hercegovini, a uz to ide i ekonomska kriza o kojoj, kako je kazao, slabo ko i govori.



– Istina tu Federacija BiH, u odnosu na Republiku Srpsku, mnogo bolje stoji kad se radi o ekonomskim parametrima – kazao je.



Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović naglasio je da je, ravnopravnost svih građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, jedini mogući put kojim treba da ide ova država. Poruka retrogradnim snagama, koje bi da skreću sa tog puta, jeste da konačno odustanu od tih svojih politika.



– Nikada sa tim politikama neće uspjeti, Bosna i Herecegovina je jača od svih tih retrogradnih snaga koje na nju nasrću. Uvijek je to tako bilo u istoriji, neka nešto nauče iz prošlosti. Svi koji su atakovali na BiH, završavali su na smatljištu istorije, Haškom tribunalu…. Najbolji put za nas je da izgrađujemo BiH u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, multietničku državu, državu ravnopravnih naroda, bez obzira gdje ko živio, efikasnu funkcionalnu državu, koja će ići svojim evropskim i NATO putem – naglasio je.



Naglašava da blokada institucija mora biti prekinuta, ataci na institucije Bosne i Hercegovine zaustavljeni i ‘konačno moraju biti pokopani pusti snovi onih koji bi da atakuju na teritorijalni integritet’.



Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine započelo je na sarajevskom brdu Hum, jutros, podizanjem zastave Bosne i Hercegovine i intoniranjem himne. Delegacije raznih nivoa vlasti u BiH, političkih stranaka i drugi potom su položili cvijeće na Spomen-obilježju “Vječna vatra”, Šehidskom mezarju Kovači, Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1996. kao i Spomen-parku “Vraca”.



Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se od kraja rata 1995. godine, u dijelu države dok se u Republici Srpskoj taj dan ne smatra praznikom.



Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se 25. novembra. Na taj dan 1943. godine, na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu usvojena je Rezolucija ZAVNOBiH-a u kojoj je izražena odlučnost naroda BiH da njihova država bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih, te ravnopravnost Republike BiH unutar jugoslavenske federacije, sa historijskim granicama koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne.

Autor: Fena