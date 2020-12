Komšić i Džaferović o razlozima odbijanja sastanka: Lavrov pokazao nepoštivanje BiH

Dva člana Predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović dobili su se sastati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom.

Komšić je rekao da su razlozi odbijanja sastanka posljednji potezi ministra Lavrova. Kao razloge je naveo činjenicu da nije bila istaknuta zastava BiH tokom sinoćnjeg sastanka Lavrova s Dodikom, kao i činjenicu da je Lavrov pozdravio rezoluciju Narodne skupštine RS o vojnoj neutralnosti BiH.

On je naglasio da su svi potezi Lavrova isplanirani.

– Svima je jasno da je Lavrov, kao ministar vanjskih poslova Rusije, među prva tri svjetska diplomata, čovjek s tolikim iskustvom i znanjem… On je neko čiji su potezi do kraja isplanirani. To su poruke ne lične, nego zemlje koju zastupa i predstavlja. Nedostatak zastave na sastanku s Dodikom nije greška protokola. To doživljavamo kao nipodaštavanje i negiranja institucija zemlje u koju je došao u posjetu – rekao je Komšić.

Kao drugi razlog odbijanja sastanka, osim neisticanja zastave, naveo je izjavu Lavrova u kojoj pozdravlja rezoluciju NSRS-a koja je donesen u toj Skupštini i govori o vojnoj neutralnosti BiH.

– To također govori o tome da je ruski ministar savršeno informiran, iskusan, izbjegava činjenicu da takvu vrstu odluke mogu donijeti samo organi BiH. Podsjećam da je BiH donijela odluku koja se tiče njenih euroatlantskih integracija. Lavrov zna da takvu odluke ne može donijeti NSRS već državne institucije. Na ova dva primjera mislim da je Lavrov pokazao nepoštivanje institucija i države BiH – rekao je Komšić.

On je naglasio da je opredjeljenje BiH da s Ruskom Federacijom ima nabolje odnose.

Naglasio je i da je sinoć obavljeno stav glasnogovornica Lavrova „koji je jedna vrsta prijetnje“.

– To je nešto na čemu ne možemo graditi svoje odnose sa Ruskom Federacijom – kazao je.

Iste razloge naveo je i Džaferović.

– Želimo da na ovaj način očuvamo dostojanstvo i ponos svoje domovine. BiH za razliku od Rusije nije svjetska sila, ali je značajna. Ruska Federacija poštuje Dejton, suverenitet i integritet BiH, ali izjave koje su jučer date na press konferenciji u izjavama Lavrova, govore nam nešto drugačije. Poštovati Dejton znači poštovati i državu BiH, njen kontinuitet, njenu zastavu i grb. To jučer nije ispoštovano – naglasio je Đaferović.

Visoki predstavnik je potreban BiH, on je dio Dejtonskog sporazuma, rekao je Džaferović, dodajući da BiH ne odustaje od NATO puta.

– Sve je ovo na neki način osporavano. Kazano je da se poštuje rezolucija NSRS. Izgradnja BiH kao multietničke države, poštivanje ravnopravnosti svih građana BiH. To je cilj naše zemlje. Odluke se ne mogu mijenjati. Jučer je to na konferenciji za medije na neki način negtirano. Ideja je bila da Komšić i ja odemo na sastanak i sve kažemo, ali smo procijenili da je ovo veća poruka. Ovo je poruka svim našim prijateljima iz Evrope, partnerima za članstvo u NATO. Mi smo ponosni i odlučni ljudi – rekao je Džaferović.

Jedan od razloga za ovakav potez je, uz dužno poštovanje svih, što nismo ljudi koji će pristati da budu ruski pijuni na Balkanu, rekao je Džaferović.

– Lavrov nam je ranije kazao, da ako je naša odluka da idemo u NATO, Rusija će nas podržati. Zbog čega sada na direktan način stavljaju nama do znanja šta Rusija od BiH hoće. Mi smo nejaki da se upoređujemo sa Ruskom Federacijom, ali ne možemo biti talac njihovih odnosa sa Evropom – naglasio je Komšić.

