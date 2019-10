Komšić i Dodik iznijeli svoja očekivanja od sastanka s Vučićem i Erdoganom

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine danas borave u Beogradu.

Predsjedavajući Željko Komšić i članovi Šefik Džaferović i Milorad Dodik, na poziv predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, učestvovat će na trilateralnom sastanku Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Republike Turske koju predvodi Redžep Taip Erdogan u Beogradu.



Prema protokolu, nakon predviđenog trilateralnog samita, bit će položen kamen temeljac za izgradnju autoputa Beograd – Sarajevo, na lokaciji Sremska Rača.



Dodika sramota



Predsjedništvo BiH ne ide sa jedinstvenim stavom u Beograd na trilateralni sastanak sa Srbijom i Turskom, ocjena je srpskog člana Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika.



Uoči pomenutog sastanka i ceremonije polaganja kamena temeljca u Sremskoj Rači za izgradnju auto-puta Beograd-Sarajevo, Dodik naglašava da podržava ovaj projekat, ali da BiH nije učinila pomake, poput potpisivanja međudržavnih ugovora sa Srbijom i Turskom.



“Ništa nije urađeno. Ovo je sramota! Vjerovao sam da postoji saglasnost u Predsjedništvu da konačno riješimo problem trase autoputa Beograd-Sarajevo. Zalagao sam se za tu priču. No, ništa nije urađeno, živa je sramota ići tamo”, poručio je Dodik u intervjuu za FTV.



Kako je istakao, u Predsjedništvu BiH ne postoji ni stav zašto je situacija takva.



“O čemu da pričamo?! Ako se ponudi zajednička izjava – šta ćemo u njoj napisati?”, otvoreno pita Dodik, te ponavlja da se zalaže za izgradnju ovog auto-puta.



“Umjesto da smo uradili sve, nismo uradili ništa”, dodaje srpski član Predsjedništva BiH, prenose Vijesti.ba.



Uvjeren je i da će turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan sutra pitati članove Predsjedništva BiH o turskim državljanima u BiH koje vlasti Turske sumnjiče za pripadnost Feto organizaciji, koju u toj zemlji smatraju terorističkom.



“Gulenovci su problem. Turski predsjednik će pitati za to. To su turski državljani. Ako Turska traži svog državljana, a on nema dvojno državljanstvo, zašto ga držati u BiH”, kazao je Dodik.



Komšić optimističan



S druge strabe Komšić je pozdravio to što će u utorak članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zajedno sa Vučićem i Erdoganom u Sremskoj Rači prisustvovati polaganju kamena temeljca za izgradnju auto-puta Beograd-Sarajevo.



„To je odlična stvar i to jeste prioritet, povezati ljude i ubrzati komunikaciju između njih. Ali, dajte da se mi vratimo našem dijalogu. Ne treba nam predsjednik druge zemlje, ma koliko ona bila prijateljska i nama i vama, da riješava neke stvari. To mi treba da riješavamo između sebe. Dajte da skupimo hrabrosti da otvoreno govorimo o nekim stvarima, dajte da podržimo jedni druge. Da budemo pravi prijatelji. Dosta smo se svađali“, rekao je Komšić.

Autor: Vijesti.ba