Komšić: EU nije važno šta želi HDZ niti bilo ko drugi

Kao neko ko je u političkom životu dugo u BiH, svjedok sam da su svake dvije godine izborne nepravilnosti i krađe bile enormne, izjavio je danas član Predsjedništva BiH Željko Komšić uoči odlaska u Brisel.

Komentarišući razočaranost Evropske unije nedostatkom napretka u bh. pravosuđu, Komšić je kazao kako to nije ništa novo za nas, već je sada samo konstatovano u izvještaju neke institucije.



– Onih 14 stavki koje služe kao mjera napretka, govore o pravosuđu i potrebi da se mijenjaju stvari – jasan je Komšić.



Ističe kako je čuo ministra sigurnosti BiH Selmu Cikotića koji je kazao da je sa EUROPOL-om dogovorena kontakt tačka.



– Sve ono što se tiče organizovanog kriminala i korupcije, a pravosuđe tu zapinje kao segment. Nažalost to nije ništa novo, to je tako od kraja ratnih sukoba u svim dijelovima BiH, bez obzira šta, kako, ko i gdje je na vlasti – poručio je Komšić.



Navodi kako zagovara malo temeljitiju reformu cijelog pravosuđa, jer nemamo sada toliku slobodu da neke stvari radimo sami, nego u koordinaciji s EU i evropskim zemljama.



Sudeći kako je ovaj saziv Centralne izborne komisije (CIK) BiH počeo da radi, član Predsjedništva BiH ističe kako je očigledno da postoji volja da se neke stvari mijenjaju.



– Kao neko ko je u političkom životu dugo u BiH, svjedok sam da su svake dvije godine izborne nepravilnosti i krađe bile enormne. CIK ranije nije htio da reaguje, da sankcioniše, ali u ovom sazivu očigledno ima volje da se bavi tim stvarima – rekao je Komšić, dodajući kako očekuje da će to učiniti mnogo bolje nego njihovi prethodnici.



Na kraju je komentarisao i predstojeće sastanke s evropskim zvaničnicima.



Komšić je naglasio kako zvaničniku EU nije bitno šta želi HDZ, niti bilo ko drugi, nego šta piše u mišljenju Evropske komisije.



– Jedan od prioriteta u tom mišljenju je implementacija presuda Suda za ljudska prava. Ako ih ne implementirate, sami ćete vidjeti kakav je to odgovor – govori Komšić.



Implementacija te četiri presude, nastavlja, mijenja cijeli koncept organizacije BiH i bh. društvo.



– Ako krenemo u tom pravcu, a morat ćemo kad tad, postajati ćemo društvo slobodnih građana. Tu se zahtjevi HDZ-a i SNSD-a sudaraju s tim mišljenjem. To je ono što će biti veliki problem u BiH, u trenutku kada dođemo do faze realizacije 14 prioriteta – zaključio je Komšić u izjavi medijima uoči odlaska u Brisel.

Autor: Vijesti.ba