Komšić: Dodik špekuliše o vakcinama i zbunjuje građane, treba prestati

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić komentirao je izjave člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika u vezi sa vakcinama protiv korone.

Naime, Dodik je najavio da će primiti rusku vakcinu te je izrazio sumnju prema onim vakcinama koje se razvijaju na Zapadu.



– Što se mene tiče, ja ću primiti rusku vakcinu, pa kako ko hoće, kako ko neće. Ja vjerujem u to i ne vjerujem u komercijalne priče koje dolaze sa Zapada. Ovdje vakcinu pravi država i vakciniše svoje stanovnike. To znači da treba imati povjerenje. Za razliku od ovih pretendenata ko će prije napraviti vakcinu na Zapadu. Svakakvih tu spekulacija ima, da će vakcine sa Zapada utjecati na sterilitet stanovništva i mnogo čega drugog što ne možete da znate. Ali da bi se to razjasnilo, moj pristup će biti ovakav – izjavio je Dodik.



Komšić u svojoj reakciji poručuje:



– Gospodin Dodik kao član Predsjedništva BiH i odgovorno lice, nikako se ne bi trebao stavljati u ulogu medicinskog eksperta, te na osnovu špekulacija govoriti o tome koje vakcine su dobre a koje nisu. To unosi nemir i konfuziju među građane. Nadam se da će to prestati da radi.

Autor: Vijesti.ba