Komšić dao podršku Inzku, govorio o prevarama u Mostaru, Baraliji

Za to vam treba verifikacija na Vijeću sigurnosti, a prethodno saglasnost VIjeća za provođenje mira (PIC). Kako to uraditi ako su Rusi ti koji se pitaju? Hajmo mi to pustiti. Sačekati. Neće to biti jednostavno, posebno ubijediti Rusiju da prihvati takvo nešto, a bez ustupaka u BiH i regiji. Ako je to uslov, bolje da ništa ne diramo», izjavio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH, Željko Komšić.

Gostujući u Dnevniku D Federalne TV on je naveo i da će uskoro podnijeti apelaciju Ustavnom sud BiH o Zakonu o prebivalištu.

“To je diskriminatoran zakon. Rezultat je etničkog čišćenja i genocida i u dubokoj je suprotnosti sa svim međunarodnim konvencijamam o ljudskim pravima”.

Dodao je da će apelaciju uputiti krajem ovog ili početkom narednog mjeseca.

Komentirajući izbore u Mostaru on je rekao i da je očekivao veći odziv birača.

Ponovio je i stav da se nadao boljem rezultatu BH bloka.

“Najgore za Mostar bilo bi da se sve završi na nekoj koaliciji SDA i HDZ. To bi značilo da se ništa nije desilo i da nije bilo promjena

Zato zagovaram priču da Koalicija za Mostar i BH. blok idu zajedno, i bio bih spreman da gospođa Irma Baralija bude gradonačelnica.

Mostaru treba promjena”, istakao je.

Upitan za savez BH. bloka i Koalicije za Mostar, on je rekao da još nikakvih kontakata nema.

“Ne znam da je bilo ikakvih razgovora”, rekao je on.

Ako ne bude koalicije s BH. blokom, Komšić je rekao da nema problem s rezultatom HDZ-a, ali ta stranka ima problem s DF-om i njim lično.

“SDA ne treba ići u koaliciju s HDZ-om. Barem ja tako mislim.

Ako se to svede na priču SDA – HDZ, mi u tome nećemo učestvovati”.

Zamjerio je SDA-u da je varala svoje koalicione partnere u Mostaru.

On je izrazio očekivanje pojačanog prisustva SAD nakon izbora Joea Bidena.

“Neće Biden rješavati stvari čarobnim štapićem. Mi smo ti koji moramo provoditi reforme.

Dobro je da se sve sprema u koordinaciji s EU”, istakao je Komšić.

Osvrćući se na aferu “Ikona”, on je rekao da očekuje sudski epilog

“To je logično. Ovo je sučaj za naše organe za provođenje zakona. A ne znam je li se Interpol uključio”, rekao je Komšić.

Govorio je i o razgovoru s Aleksandrom Vučićem, a kada je Zoran Milanović u pitanju istako je da mu “ne pada na pamet” da ga zovne.

“On je izvalio onu glupost o sapunu i parfemu. Nemam ja šta s njim pričati”, rekao je član Predsjedništva BiH.

On je odbacio i nastojanja Hrvatske da se promijeni Izborni zakon.

“To je skandal. Zamislite da se mi petljamo u njihove zakone. Nažalost, Zagreb to stalno radi i provodi paternalističku politiku, posebno prema Hrvatima u BiH. Oni su instrument te politike.

Imamo sve ozbiljniji problem s Hrvatskom. Mislim da i EU ima problem s time.

Ali, otom potom, doći će i to na red”, istakao je Komšić.

Autor: Vijesti.ba