Komšić: Bajkama je došao kraj, vrijeme je za uvođenje jednakopravnosti

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić poručio je da je HDZ BiH prihvatanjem mišljenja Evropske komisije konačno, svjesno ili nesvjesno, odbacio antievropski, civilizacijski i povijesno zaostali koncept takozvane konstitutivnosti naroda.

– U ovom trenutku manje je bitno jesu li u HDZ-u svjesni ili ne toga da su prihvatanjem mišljenja EK, pa i deklarativnim, zauvijek nanijeli konačan poraz etničkim osnovama vlastite politike. U svijetu činjenica HDZ-ovo i deklarativno pristajanje na mišljenje EK u pogledu izbornog zakonodavstva, znači samo jedno. Odbacivanje zaostalog sovjetskog principa konstitutivnosti naroda, jer se mišljenje EK naslanja na relevantne presude Evropskog suda za ljudska prava – naveo je Komšić.

Etničke politike

U saopćenju predsjedavajućeg Komšića je navedeno i da “upravo u jednoj od tih presuda, konkretno u slučaju ”Zornić”, Evropski sud za ljudska prava nalaže odbacivanje konstitutivnosti i navodi da se na taj princip u izbornom zakonodavstvu moralo pristati usljed činjenja genocida i etičkog čišćenja, te da je kako Sud nalaže došlo vrijeme da se taj princip u izbornom zakonodavstvu BiH odbaci”.

– Iz toga je i više nego jasno da je mišljenje EK, koje se bazira na presudama EU suda, zapečatilo sudbinu HDZ-ovih zahtjeva za jačanjem etničkog izbornog modela. Takoreći, bajkama je došao kraj i istinske evropske vrijednosti su HDZ-u u političkom smislu došle glave, jer, ako se mišljenje EK bude dosljedno provodilo, eventualna promjena izbornog zakonodavstva, po preporuci Evropske komisije, može ići samo u pravcu jačanja građanskog a nikako etničko-konstitutivnog principa, principa segregacije i dodatnog jačanja diskriminacije. Prema tome, što se preporuke Evropske komisije budu više provodile, to će mogućnost djelovanja etničkih politika, pa i HDZ-ove, biti manja. Riječima velikog pisca, ni s kim evropske vrijednosti nisu napravile takvu šalu kao sa HDZ-om BiH – istakao je Komšić.

Odbaciti konstitutivnost

On je naveo i kako će, u skladu s ingerencijama koje posjeduje kao član Predsjedništva BiH, učiniti sve da se preporuke iz mišljenja Evropske komisije u BiH provode što brže, dodavši da, “što se brže i dosljednije budu provodile, HDZ BiH će na taj proces gledati istim onim očima kojima je prije dvije decenije gledao na Hansa Košnika”.

– Neće proteći nijedan moj susret sa zvaničnicima EU i predstavnicima EU u BiH, a da se neću zalagati za ubrzanje toga procesa, koji neminovno u konačnici mora dovesti do odbacivanja konstitutivnosti i uvođenja jednakopravnost i jednake vrijednosti glasa svih građana. Uvjeren sam da će i EU konačno decidnije da se u BiH založi za građanski koncept nauštrb etničko-konstitutivnog. Uostalom, čemu onda same preporuke i mjere iz mišljenja. Sve to, razlog je više za probosanske građanske stranke, a naročito za stranke lijevo od centra (NS i SDP) da i one konačno, uviđajući novonastalu realnost koju je proizvelo mišljenje EK, naprave radikalan raskid s politikom mirenja između etničkog i građanskog koncepta, jer tu u budućnosti ne može i neće biti kompromisa – naglasio je Komšić.

Građanski koncept

Dodao je i kako se stranka na čije je čelu (Demokratska fronta) davno opredijelila isključivo za građanski koncept, pa joj je i samo mišljenje EK u tom odabiru dalo za pravo da postupa upravo tako. Od SDP-a i NS-a, kako je istakao, očekuje da, “ako se već smatraju građanskim strankama, u svojoj političkoj agendi također odbace princip tzv. konstitutivnosti naroda, kada ga je već, prihvatanjem mišljenja EK, na svoju nevolju odbacio i HDZ, jer se na ovom pitanju od SDP-a i NS-a ne može dvosmisleno ponašati kao što se ponašalo, primjera radi, na pitanju ANP-a”.

– Za građansku BiH može biti samo onaj ko se zalaže za građanski koncept, a ne koncept mirenja nepomirljivog, etničkog i građanskog. Kao jedan od članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine u obavezi sam da poštujem Ustav Bosne i Hercegovine, i moje zalaganje za ustavnost u tome smislu je neupitno. Međutim, pošto su pred nama procesi koji vidno moraju dovesti do značajnijih ustavnih promjena, što se vrlo jasno da iščitati iz preporuka i mjera Evropske komisije, na meni je isto tako odgovornost da na dobronamjeran način skrenem pažnju na gore navedena pitanja, jer ona prevazilaze trenutne političke pozicije i odnose među nama, kako bi u interesu ove države spremnije dočekali izazove pred kojima će se ideja borbe za građansku državu Bosnu i Hercegovinu sigurno naći – naglasio je Komšić.

On je unaprijed odbacio “eventualnu malicioznost samoprozvanih stručnjaka” koji će, kako je istakao njegov “poziv na jačanje narativa o građanskoj državi, na demokratskim osnovama, označiti kao populizam”, navodeći da se radi o “ljudima koji neće da u politici gledaju dalje od danas i šire od jednog procesa formiranja vlasti”.

– S obzirom na to da se i DF i SDP i NS zalažu za građansku državu Bosnu i Hercegovinu, zbog te ideje, dobro bi bilo, ulazili mi nekad u budućnosti, pojedinačno kao stranke u saradnju ili ne, da nivou svakodnevnog političkog narativa ispostavljamo u ovom trenutku ovaj potpuno legitiman i od strane EU legitimiran zahtjev, koji nije ničije lično ili stranačko vlasništvo nego prvomartovsko političko naslijeđe ideje građanske Bosne i Hercegovine – zaključio je Komšić u svom saopćenju.

Autor: Avaz.ba