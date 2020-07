Komšić: Ako se Dodik želi svađati sa Sjedinjenim Američkim Državama neka to radi sam

Novim pokretanjem zaštite entitetskog interesa, a ne zaštite vitalnog nacionalnog interesa kako to neki oslovljavaju, još jednom se pokazuje apsurdnost poteza Milorada Dodika, kazao je Komšić

Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine reagirao je nakon što je Milorad Dodik uputio u Narodnu skupštinu Republike Srpske (NSRS) izjave druga dva člana Predsjedništva zbog kojih je pokrenuo zaštitu vitalnog entitetskog interesa.

– Novim pokretanjem zaštite entitetskog interesa, kako to utvrđuje Ustav Bosne i Hercegovine, a ne zaštite vitalnog nacionalnog interesa kako to neki oslovljavaju, još jednom se pokazuje apsurdnost poteza Milorada Dodika, kao i apsurdnost ustavnih odredbi koji ovu materiju nedovoljno precizno utvrđuju- istakao je Komšić.

Između ostalog, on navodi da nakon što je Milorad Dodik, prije nekih godinu dana, pokrenuo proceduru utvrđivanja da su određena pitanja sa prostora bh. entiteta Federacije Bosne i Hercegovine štetna po interese drugoga bh. entiteta Republika Srpska, sa kojim to pitanje nema nikakve veze, pa onda da je posjeta predsjednika Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini, navodno štetna po interese bh. entiteta Republika Srpska, sada je ovim novim pokretanjem postupka utvrđivanja da su još tri pitanja navodno štetna po vitalni entitetski interes (VEI), te da je time nadmašio samog sebe pokazujući potpunu apsurdnost njegovih poteza.

– Pitanje Memoranduma o razmjeni putničkih informacija sa Sjedinjenim Američkim Državama, što je dijelom borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala, kako bi se u realnom vremenu moglo znati da li među putnicima ima osoba koji su uključene u takve aktivnosti i time na vrijeme poduzele mjere protiv takvih lica, interes je Bosne i Hercegovine, istovjetno koliko je to interes Sjedinjenih Američkih Država. Ako se Dodik želi posvađati sa Sjedinjenim Američkim Državama, neka to radi sam, bez uplitanja države Bosne i Hercegovine ili sakrivanja iza jednog od njenih entiteta. Ista je stvar i sa projektima PISA i PIRLSA, u kojima se nastoji kroz poseban vid testiranja sagledati nivo općeg i specifičnog znanja naših osnovaca i srednjoškolaca, gdje Dodik želi da on bira ko će od učenika biti testiran i da se to izdvojeno prikaže, ne bi li rezultati testova pokazali veći stepen njihovog znanja od stvarnog- zaključuje Komšić.

