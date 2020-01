Kolinda u gubitničkom govoru: Moramo izvući poruku

Kolinda Grabar – Kitarović je poražena i više neće biti hrvatska predsjednica. U drugom krugu nije osvojila ni milion glasova.

Održala je gubitnički govor te se obratila se razočaranim HDZ-ovcima u polupraznoj dvorani jer je velik broj ljudi već otišao, prenosi Index.



Kolinda je izašla na pjesmu Doris Dragović “Dajem ti srce zemljo moja”



“Hvala vam lijepa”, počela je. HDZ-ovci su pljeskali.



“Drage Hrvatice i Hrvati, hrvatski državljani u domovini i svijetu. Hvala svima koji su izašli, pokazali da im je stalo do Hrvatske. Hvala vam”, rekla je. Prekinuta je pljeskom.



Prvo je zahvalila obitelji: suprugu, djeci, mami i tati.



“Hvala na svoj strpljivosti, potpori i ljubavi ovih godina”, rekla je. Dok govori plače.



Zahvalila je i HDZ-u te ostalim strankama koje su je podržale.



“Ostanimo ujedinjeni za našu Hrvatsku. Poruka koju moramo izvuči je da očito moramo biti više među građanima.

Hrvatska je odlučila, Milanović će biti predsjednik”, rekla je Kolinda.



HDZ-ovci su počeli zviždati.



“Nemojte molim vas”, prekinula ih je Kolinda.



“Čestitam mu. Ja ni riječ neću reći protiv sljedbenika. Tu sam, pružam mu ruku da pokažem da prijenos vlasti može biti civiliziran, da ga uputim u što sam radila, da se nađemo i prije službenog prijenosa vlasti. Hrvatskoj treba stabilnost”, rekla je Kolinda.



“Stavljala sam naglasak na naše vrijednosti, Domovinski rat, branitelje i njihove obitelji”, rekla je.



“Ja večeras ne namjeravam vraćati niskim udarcima, ovo je država krvlju stvorena, ljubavlju nošena i neka tako i ostane”, rekla je Kolinda.



“A vama dragi hrvatski narode, poruka koju moramo izvuči je da smo najjači kad smo zajedno. To smo pokazali u ratu, moramo to pokazati u miru. Ne vjerujte lažnim prorocima, onima koji gledaju svoje interese, cijenite ljude koji daju sebe za ovu državu. Nemojte se dijelite. Zahvaljujem i onima koji nisu dali glas meni, nadam se da ćemo se svi okupiti oko zajedničkih vrijednosti”, rekla je Kolinda.



“Nekima možda zajedništvo jest otrcana riječ. Meni nije. Pozivam vas na zajedništvo. Milanoviću želim još jednom zaželjeti svaki uspjeh, to je u interesu naše djece. Ja ću biti tu, tu sam, ostajem u Hrvatskoj, nadam se da ćete shvatiti i da ćete mi dopustiti ako sutra odem na deset, petnaest dana odmora, nisam ga imala pet godina”, rekla je Kolinda.



“Preostaje mi završiti doktorat. Gospodine Zoranu Milanoviću, svima u Hrvatskoj i diljem svijeta, želim mir i dobro. Hvala vam”, rekla je Kolinda.

