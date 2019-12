Kolinda: Ako Bandića osude, nosit ću mu kolače u zatvor

Još jedan od poteza koji su izazvali niz kritika, ovog puta iz BiH, jest objava fotografije Slobodana Praljka na društvenim mrežama povodom dvogodišnjice njegove smrti. Na to je rekla: “In memoriam jednom hrvatskom generalu i neću dalje objašnjavati.”

Kolinda Grabar-Kitarović dala je intervju za Media Servis u kojem se osvrnula na kritike zbog pjevanja na rođendanu Milanu Bandiću. Poručila je da je svatko nevin dok mu se ne dokaže krivnja i da ako s nekim politički surađuje, mora biti toliko korektna da ostane ono što jest.

“Ne mogu se i ne smijem dodvoravati građanima ili onima koji su protiv gospodina Bandića da bih pokupila neke političke bodove. Moram biti dosljedna sebi. I u životu najviše cijenim lojalnost i odanost. Lojalnost prema državi, narodu, zajednici, obitelji i svojim prijateljima, pa čak i ako su optuženi. A ako su osuđeni, onda ću gospodinu Bandiću u zatvor nositi kolače ili što je već dopušteno”, rekla je predsjednica. No dodala je da ne vjeruje da će do toga doći.

O Praljku



Još jedan od poteza koji su izazvali niz kritika, ovog puta iz BiH, jest objava fotografije Slobodana Praljka na društvenim mrežama povodom dvogodišnjice njegove smrti. Na to je rekla:

-“In memoriam jednom hrvatskom generalu i neću dalje objašnjavati.”

-“Podsjećam da je on osuđeni ratni zločinac.”

-“Neću dalje objašnjavati. On se borio za prava hrvatskoga naroda, odslužio je ono za što je osuđen. Dogodilo se što se dogodilo. Veliki propust Haškoga suda. Neću to dalje komentirati.”

O štrajku



Više od mjesec dana oči cijele Hrvatske usmjerene su na prosvjetare i štrajk. Grabar-Kitarović opet je prozvala vladu Zorana Milanovića koja je u dva navrata smanjivala koeficijente složenosti poslova, prenosi Index.hr.

“Međutim, tada nisu štrajkali. Krenuli su u štrajk ove godine i ja im dajem legitimno pravo za štrajk jer je to ustavno pravo. Međutim, držim da se u međuvremenu sve pretvorilo nažalost u nešto što je više-manje postalo igrokaz i mjesto nadmetanja nekih političkih interesa”, rekla je.

Istaknula je da je od početka bila za reformu obrazovanja, ali da se ona ne može svoditi na uvođenje tableta na nastavu.

“Ova reforma je totalno razočaranje. Mislim da je kod velikog dijela nastavnika jedan od razloga štrajka upravo činjenica da reforma nije provedena onako kako treba i da se stalno vrtimo u krug”, rekla je predsjednica.

Gdje je nestala Blaženka Divjak



Pita se i gdje je nestala ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak:

“Podržavam pravo svakog ministra da se bori za svoj resor, ali to je državni proračun. To je novac hrvatskih poreznih obveznika i kad tražite svoja prava, mislim da mora biti u duhu solidarnosti da razmišljate i o pravima drugih”, istaknula je, a na pitanje treba li ministrica Divjak otići, rekla je: ”Ne znam, to je na premijeru da odluči.”

Kampanja i izbori



Ako prođe u drugi krug izbora, na pitanje koga smatra većom konkurencijom i koga bi radije nasuprot sebe, Miroslava Škoru ili Zorana Milanovića, odgovorila je:

“Ne promatram nijednog kandidata kao konkurenciju. Ne želim da ova kampanja bude svađa, nego sučeljavanje programa za ono što svatko od nas želi i može realno učiniti.”

“Naravno da sam imala propusta”



U ovih pet godina često je svoje izjave morala dodatno objašnjavati, ponekad i više puta.

“Naravno da sam imala propusta i grešaka, svaki čovjek koji radi ih ima. Ako zakopate glavu u pijesak i ništa ne radite, nećete ni griješiti i to je najlakše. I to bi meni bilo najlakše. I meni bi bilo najlakše da sam kroz ovih pet godina išla kako ide voda na mlin.”

