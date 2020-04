Kolašinac: U ovom trenutku nešto je mnogo važnije od fudbala

Naš reprezentativac iz Arsenala Sead Kolašinac na Twitteru je objavio fotografiju iz svlačionice londonskog kluba i poručio:

– Nedostaje mi ovaj dres i ovo mjesto. Ali u ovom trenutku nešto je mnogo važnije od fudbala, a to je zdravlje svih ljudi. Molim vas da ostanete u svojim domovima – napisao je Kolašinac, koji je krajem februara povrijedio rame i sada je spreman za povratak u puni trenažni proces. Naravno, kada to dopusti epidemiološka situacija…

💭Missing this shirt & place! 🏟 But at the moment there is something more important than football – the HEALTH of all people! Please stay at home! 🏡 #hometeam #StayHomeSaveLives @Arsenal pic.twitter.com/PsHQFdGduu