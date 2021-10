Ko preživi pričaće: Prošle godine krompir je koštao pola marke, a danas je 2 KM, a cijena kupusa skočila je na čak…

Prije godinu dana u BiH su značajno poskupjele sve životne namirnice, neke i za više od 50 posto, dok su primanja umirovljeničke i radničke populacije tek neznatno povećana. Budući da mnogi građani svojim plaćama i mirovinama već odavno ne mogu pokriti troškove života, dodatnu glavobolju zadaju im najave novih poskupljenja koja će, po svemu sudeći, obilježiti i mjesece koji nam predstoje, piše Večernji list BiH.

Cijene hrane i drugih osnovnih namirnica značajno su porasle u posljednjih pola godine, a što značajno ugrožava preživljavanje građana Bosne i Hercegovine, koji su i prije pandemije i najnovijih poskupljenja jedva preživljavali od prvog do prvog. Statistički podaci jasno pokazuju kako je u BiH zabilježen kontinuiran rast cijena prehrambenih artikala između 12 i 15 posto. Cijene lete u nebo Podaci dokazuju da su poskupljenja nastavljena, tako su cijene u augustu u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 2,3 posto, dok je budžet građana ostao isti ili je manji. U proteklom razdoblju najviše je porasla cijena jestivih ulja, i to za 36,6 posto u odnosu na prošlu godinu. Nažalost, prema nekim najavama, cijene ulja mogle bi nastaviti rasti. Osim ulja, značajno je poskupjelo i pileće meso, i to za 24,7 posto. U manjoj ili većoj mjeri porasle su i cijene ostalih životnih namirnica. Suša i ekstremno visoke temperature ovog ljeta umanjile su rod povrća i voća, što se odrazilo i na cijene, koje su čak utrostručene. Kartonska kutija kupusa od 20 kg u Semberiji, koja je prepoznatljiva po ovom povrću, košta rekordnih 25 KM. U ostalim dijelovima BiH kupus je još i skuplji. Vrećica kupusa od desetak kilograma košta od 12 do 16 KM, a prošle godine mogla se kupiti za četiri KM. U ovo doba lani kilogram krompira koštao je 0,70 KM, dok se trenutno njegova cijena kreće od 1,50 do 2 KM, a cijena glamočkog krompira ide i do 2,50 KM. I službena statistika pokazuje drastično poskupljenje povrća. Prema podacima Zavoda za statistiku RS-a, kilogram kupusa u augustu 2020. u prosjeku je koštao 0,48, a u istom mjesecu ove godine čak 1,38 KM. Drastično je poskupjela i paprika. Maloprodajne cijene voća u BiH ovog ljeta su dosegle rekord, vjerovatno i najveći u posljednjih deset godina. Cijene u Bosni i Hercegovini divljaju, a ekonomisti upozoravaju kako je to tek početak. Mlinari poručuju kako do kraja godine treba očekivati da će, zbog poskupljenja pšenice, brašno poskupjeti do 30 posto.

