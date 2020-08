Ko neće u školu, ne mora da ide

Đaci će, sve su prilike, moći da biraju hoće li nastavu da prate online ili iz učionica, ali će svi morati na propitivanje u školske klupe. Konačna odluka o modelu biće donesena iduće sedmice

Online nastavom u Srbiji gotovo niko nije zadovoljan – od nastavnika, preko roditelja i đaka, pokazuju sve ankete urađene nakon zatvaranja škola 16. marta i online nastave koju su deca pratila sve do raspusta zbog pandemije koronavirusa.

Pravila

Već dva meseca se debatuje o tome kako đake vratiti u školske klupe a da se ne ugrozi njihovo zdravlje i ono što je u ovom trenutku poznato je da više niko neće imati kontrolni iz udobnosti svog doma. Na propitivanje đaci će odlaziti u školske klupe, s tim što pravila nisu ujednačena za sve niti sasvim razjašnjena.

Naime, ono o čemu se najviše govori i što je zapravo nejasno a pretenduje da bude usvojeno je takozvani kombinovani model, koji bi u najkraćem podrazumevao savladavanje gradiva online, a pomenuto propitivanje u školama.

Ministar prosvete Mladen Šarčević će u petak najaviti da će konačna odluka biti doneta iduće nedelje po preporukama Kriznog štaba. Prethodno je rekao da će roditelji i đaci moći da se opredele koji im model nastave odgovara – da li će raditi od kuće ili u školi, ali da će svi đaci morati da odgovaraju u školi.



Vezano za socijalnu distancu, u učionicama će biti 15 učenika, svi s maskama na licu.

Između smjena je u svakoj školi predviđena dezinfekcija prostora, ali ne i to ko će za nju biti zadužen

Govoreći o osnovnim školama, ministar će kazati da će se raditi po drugačijim smenama te će prvi i drugi razred imati četiri časa i završavaće do 11 sati, a onda dolaze učenici trećeg i četvrtog razrada i u školama ostaju do 14 časova. Posle njih, u školu dolaze učenici petog i šestog razreda i svoja četiri časa završavaju do 17 sati, a nakon njih dolaze đaci sedmog i osmog razrada i ostaju do 20 časova.

Dakle, časovi će trajati nešto kraće nego uobičajeno, a između smena je predviđena dezinfekcija prostora.

Ministar otkriva da se, bez obzira na kombinovane modele, već dugo snima sve gradivo za slučaj da deca ipak ostanu kod kuće.

Uz bezbjednost, najvažnije je da prvaci budu u klupama, a stariji ne moraju

“Zajednički stav je, u slučaju da se ide u školu, da se to radi u bezbednim uslovima i da prednost imaju deca mlađeg uzrasta, do 12 godina. Pretpostavka je da mnogi roditelji moraju da rade i da nemaju kome ni da ostave tu decu kod kuće”, kaže Šarčević, zapravo govoreći o tome da roditelji mlađe dece imaju problem s kim da ih ostave dok su na poslu ako deca ne idu u školu.



“Preporučujem roditeljima da prvaci budu što je više moguće u školi, za njih je to pedagoško pitanje, a ispred svih pitanja je i pitanje bezbednosti”, reći će Šarčević.



Zašto je važno da deca idu u škole?



Ankete rađene nakon uvođenja vanrednog stanja pokazale su da čak polovina školaraca tvrdi da su manje naučili online nego u učionicama, na šta Ministarstvo pokušava da odgovori uvodeći ove kombinovane modele učenja “kuća – škola”.



Međutim, učenje u učionicama poštujući sve epidemiološke preporuke je moguće u manjim sredinama s manje đaka, ali je pitanje kako će se organizovati časovi u velikim gimnazijama ili stručnim školama?

Na dva mjesta

“Približno je 500 srednjih škola, a one škole s manjim odeljenjima moći će da rade bez podela razreda. Tamo gde to nije moguće, poput pojedinih gimnazija, uglavnom će morati dve smene. To praktično znači podelu, pri kojoj u jednoj nedelji u školu idu prvi i drugi razred, a treći i četvrti su uključeni u nastavu online i preko platformi sa profesorima”, reći će ministar, što bi praktično značilo da će srednjoškolci po pet dana na smenu ići u školu i ostajati kod kuće, što važi i za nastavnike.

U učionicama može biti maksimalno 15 učenika

Komentarišući isti dan sve pomenuto, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković će kazati da “mi apsolutno nemamo dovoljno tehničkih sredstava da bismo ušli u model potpune, čak i delimične online nastave”.

“Ako jedan deo učenika ide u školu, ko će raditi online? Ne može nastavnik da bude na dva mesta – da pre podne bude online, a da popodne ide u školu. To je nemoguće”, zaključuje Janković, upozoravajući i na činjenicu da pomenutu dezinfekciju prostora između đačkih smena treba da uradi “jedna tetkica za površinu od 450 kvadrata”.

Autor: Oslobodjenje.ba