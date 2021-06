Ko je platio 28 miliona dolara za put u svemir s Bezosom

Mjesto u raketi s milijarderom Džefom Bezosom (Jeff) prodano je u subotu na aukciji za 28 miliona američkih dolara, čime je okončano jednomjesečno nadmetanje za izlet u svemir “Blue Originom” idući mjesec.

Identitet osobe koja je platila taj iznos nije objavljen.

Nadmetanje je završeno sedam minuta nakon početka aukcije koja je održana putem telefona.

Raketa “New Shepard” bit će lansirana 20. jula u Teksasu.

To će biti prekretnica u nastojanjima američkih firmi da pokrenu novu eru privatnih komercijalnih putovanja u svemir.

Osnivač “Blue Origina” i direktor Amazona, Džef Bezos, najbogatiji čovjek na svijetu i dugogodišnji zaljubljenik u svemir, takmiči se s milijarderima Ričardom Brenson (Richard Branson) i Ilonom Maskom (Elon Musk) da prvi otputuje u svemir.- Gledati Zemlju iz svemira promijeni vas. Promijeni vaš odnos s ovim planetom, s čovječanstvom – rekao je Bezos u videoporuci prije aukcije, dodajući da će ga na putovanju pratiti i brat Mark.Novac prikupljen aukcijom namijenjen je u dobrotvorne svrhe, no “Blue Origin” se nada da će dati zamah njegovim planovima da razvija tu vrstu turizma koja bi do 2030. po procjenama UBS-a mogla donositi 3 milijarde dolara na godinu.No Brenson, osnivač firme “Virgin Galactic Holdings Inc”, mogao bi pokušati ukrasti Bezosu trenutak slave i pridružiti se mogućem testnom letu na rub svemira za vikend 4. jula “Virginovom” letjelicom “VSS Unity”, saznaje se iz upućenih izvora.”Blue Origin” i “Virgin Galactic”, kao i Maskov “SpaceX”, razmatraju i korištenje svojih raketa za povezivanje udaljenih gradova u svijetu. To bi tržište moglo vrijediti više od 20 milijardi dolara, po UBS-u, prenosi Hina.

Autor: Avaz.ba