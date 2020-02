Ko je Dodik da kaže da neće biti BiH, sve ćemo uraditi da ih spriječimo, do kraja (VIDEO)

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović je prokomentirao, kako je kazao, prepotentnu izjavu predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika da “neće biti Bosne i Hercegovine”.

– Ko je on da kaže da neće biti BiH? Je li to Milorad Dodik zaista umislio da je jači od Dejtonskog mirovnog sporazuma, od volje sila i velesila koje su u ovu zemlju investirale svoj ugled, vrijeme, novce, živote i tako dalje. Ja sam već malo stariji čovjek, a nije ni Dodik puno mlađi. Neće biti Dodika i neće biti Izetbegovića u politici i toga će se sjećati uskoro ljudi u ovoj zemlji, za nekih pet ili deset godina, a BiH će biti još sljedećih stotina i stotina godina. Niti će uspjeti da pocijepa BiH, niti da nas nešto prepadne sa ovakvim ponašanjem, niti međunarodnu zajednicu koja je već umorna od njegovog ponašanja i već je prozrijela te planove, niti će otjerati strane sudije iz Ustavnog suda. Samo će napraviti krizu koja će gore pogoditi njegovu stranu i one koji ga podržavaju nego nas koji pokušavamo uporno da stabiliziramo stvari u BiH – kazao je Izetbegović za Al Jazeeru Balkans.



Izetbegović je naglasio da je moguće napraviti probosanski front koji bi osvještavao ljude i koji bi strpljivo čekao da se politike poput Dodikove zamore.



– Stare ljude hrane mladi ljudi i ako mladi ljudi nastave da napuštaju BiH, specijalno RS gdje je taj odnos stari-mladi nepovoljniji, gdje je penzija niža, gdje je plaća niža, gdje samo deset posto investicija dolazi, gdje samo deset posto turista dolazi, njima će daleko teže pasti kriza koju uporno proizvodi Milorad Dodik – poručio je Izetbegović.



Govoreći o odnosu međunarodne zajednice, predsjednik SDA je kazao da se ona mora pokrenuti i to što prije.



– Krajnji je momenat da pokažu odlučnost. Tolerirali su jednu strahovitu aroganciju, kršenje odluka Ustavnog suda, drsko suprostavljanje odlukama Ustavnog suda, nagrađivanje ratnih zločinaca, odlikovanja Karadžiću, Plavšićki i tako dalje. Sve su to bile probne bombice da se vidi dokle se može ići. Da su na vrijeme reagirali, ne bi bilo ovoga što imamo sada – ocijenio je Izetbegović.



Dodik, smatra predsjednik SDA, ne može otcijepiti entitet RS, ali može napraviti konflikt iz kojeg ne bi znao izaći.



– Mi ćemo se tome suprostaviti svim sredstvima. Takvu nepravdu nam neće napraviti. Do kraja, do oružja, ma sve. Sve ćemo uraditi. Samo je pitanje kada ćemo šta uraditi. Do zadnjeg ćemo braniti BiH – poručio je Izetbegović, naglasivši da se zločini iz proteklog rata neće moći legalizirati.



Izetbegović je kazao da je procjena ambasadora Kvinte da se želi uraditi ono što se uradilo prije 11 godina, kada su otjerani strani pravosudni zvaničnici.



Podsjetio je Izetbegović i da predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH Milan Tegeltija sluša glas entitetskih političara, a ne zakon.



– Da je profesionalac, nikad ne bi kazao onakvu stvar. Vrijeme je za odlučnost u međunarodnoj zajednici – izjavio je Izetbegović.



Ocijenio je Izetbegović da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedovoljno energično suprostavlja Miloradu Dodiku, ali da ne želi spekulirati da li Beograd stoji iza ponašanja predsjednika SNSD-a.

Autor: Vijesti.ba / Al Jazeeru Balkans