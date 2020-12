KO BI SE OVOME NADAO: Lewandowski najbolji igrač svijeta, Ronaldo dao bodove Messiju, a Messi i Džeko iznenadili sve…

Lewandowski je uvjerljivo slavio ispred Cristiana Ronalda i Lionela Messija u borbi za FIFA The Best prestižnu nagradu. S obzirom na to kakvu je godinu imao, Poljak je to i zaslužio.

Ronaldo i Messi bili su u sjeni zvijezde Bayerna, a zanimljivo je da su sva trojica kao kapiteni svojih nacionalnih timova imali pravo glasa.

Messi je kao kapiten Argentine pet bodova dao Neymaru, tri Kylianu Mbappeu i samo jedan Robertu Lewandowskom.

I dok je Messi u potpunosti ignorisao Ronalda, Portugalac je dao bodove svome dugogodišnjem rivalu.

On je pet bodova dao Lewandowskom, tri Messiju i jedan Mbappeu.

Kome je Edin Džeko dodijelio bodove? Zanemario je Messija i Ronalda!

Edin Džeko je kao kapiten bh. reprezentacije imao pravo glasa u izboru za najboljeg nogometaša svijeta.

FIFA The Best nagrada otišla je u ruke Bayernovog napadača Roberta Lewandowskog, a upravo je Poljaku Džeko dao najviše bodova – pet.

Tri boda Džeko je dao Neymaru i jedan bod Kevinu de Bruyneu, što znači da napadač Rome smatra da ni Lionel Messi, a ni Cristiano Ronaldo ne zaslužuju da budu među tri najbolja igrača svijeta.

Kad je izbor trenera u pitanju, Džeko je pet bodova dao Bayernovom Hans-Dieteru Flicku, tri Julenu Lopeteguiju i jedan bod Jurgenu Kloppu, koji je na kraju izabran za najboljeg trenera 2020. godine.

Autor: Slobodna-bosna.ba