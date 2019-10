Klopp: Da su meni napravili što i treneru Salzburga, otišao bih iz Liverpoola

Red Bull Salzburg je odigrao nevjerojatnu utakmicu na Anfieldu u srijedu u 2. kolu Lige prvaka.

Prvak Austrije i hit Lige prvaka ove sezone protiv prvaka Europe na mitskom Anfieldu nakon pola sata igre gubio je 3:0. Mnogi su na društvenim mrežama u tom trenutku bili sigurni kako se Salzburgu sprema katastrofa, no dogodilo se nešto sasvim suprotno.

Austrijanci su zaigrali na sve ili ništa, krenuli su u napad i stigli su do 3:3. Jedna pogreška na kraju susreta uzela im je bod, ali su svejedno oduševili nogometnu Europu.

Dva dana nakon utakmice Salzburg je na svojem YouTube kanalu objavio energičan govor zanimljivog trenera Jesseja Marscha kojim je motivirao svoju momčad na poluvremenu, a ta je snimka postala viralan hit.

Ipak, nisu svi oduševljeni tim videom. Klopp je dao zanimljiv odgovor što bi bilo kad bi njega snimali u takvoj situaciji.

“Da su me iz Liverpoola snimali u takvoj situaciji, otišao bih iz kluba”, kratko je komentirao Klopp.

Great insight into the half-time talk from Jesse Marsch in their game vs Liverpool.



Interesting to note the emphasis placed group cohesion and re-aligning mentality before addressing any tactical components. pic.twitter.com/unNplaA25U