Klop obećao: Neće biti ni mene, poslat ćemo djecu

Liverpul će 4. februara igrati ponovljeni susret šesnaestine finala FA Kupa protiv Šresburija.

Ovaj meč i nije bio u planu ”Redsima” koji su očekivali da će sve riješiti u prvom meču, ali rezultat 2:2 tjera ih da odigraju i revanš. Bez obzira na to, trener Jirgen Klop (Jurgen Klopp) nema namjeru pojaviti se na utakmici, a neće poslati nijednog igrača iz prve ekipe. Svjestan je, kako kaže, da će to izazvati brojne kritike, ali ne mari mnogo.

-Rekao sam momcima prije dvije sedmice da će imati zimsku pauzu, što znači da nećemo biti tu za taj dvoboj. Ni igrači ni ja. Znam da to nije postupak koji će naići na odobravanje, ali tako je. Premijer liga je tražila od nas da poštujemo pauzu, to ćemo i napraviti. Ako FA nije briga, ne možemo utjecati na to. Ponavljam, nećemo biti na toj utakmici. Moramo igračima dozvoliti da se odmore, potrebno im je to – kazao je Klop i dodao da će poslati igrače U23 ekipe na teren.

Autor: Avaz.ba