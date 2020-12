Klizište u Norveškoj zatrpalo desetak zgrada, deset povrijeđenih (VIDEO)

Deset ljudi je povrijeđeno, od kojih je jedno u kritičnom stanju, a 21 osoba se vodi kao nestala nakon što je klizište u južnoj Norveškoj zatrpalo desetak zgrada u ranim jutarnjim satima u srijedu, saopćila je policija.

Klizište se pokrenulo u stambenom kvartu u mjestu Gjerdrum, tridesetak kilometara sjeverno od prijestonice Osla.

Fotografije s mjesta nesreće prikazuju veliki krater s uništenim kućama na njegovom dnu. Ostale kuće visile su na rubu kratera.

Helikopteri su nadlijetali regiju, povremeno spuštajući pripadnike službi za vanredne situacije u ruševine uništenih kuća, prikazali su TV snimci.

– Probudio me je helikopter koji je nadlijetao iznad nas, i nakon toga je policija počela pozivati građane da se evakuišu – izjavio je Kjetil Aamann, čija se kuća nalazi samo 50 metara od ruba kratera, za emitera programa TV2.

Nestali ljudi bili su iz epicentra klizišta, ali nije bilo odmah jasno da li su zatrpani pod ruševinama ili su uspjeli pobjeći na vrijeme, saopćila je policija.

– Ovo je trebao biti novogodišnji vikend tokom koga bismo uživali u miru, i možda bismo trebali biti više zabrinuti s COVID-19 a ne time ima li nestalih ljudi pod klizištem – izjavila je premijerka Erna Solberg za TV2.

Solberg bi trebala posjetiti Gjerdrum tokom dana.

Regija je sada nestabilna i može joj se pristupiti isključivo helikopterom, kazao je Roger Pettersen, čelnik policijskih operacija na mjestu nesreće.

Mase zemlje nastavljaju se izmještati nakon jednog od najvećih klizišta gline u novijoj norveškoj istoriji, izjavio je Torild Hofshagen, regionalni čelnik norveških vodnih resursa i direktorata za energetiku, na konferenciji za novinare.

Južna Noveška zabilježila je posljednjih dana obilne padavine, koje su mogle uzrokovati pomjeranje glinovitog tla koje je dominantno u toj regiji, navodi emiter programa NRK, prenosi Reuters.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.



Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl