KLIKA PODRŠKOM MLADIMA ULAŽE U BUDUĆNOST BIH: Uručene stipendije studentima Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci

(Sarajevo, 24. novembar 2021.) – Na svečanoj ceremoniji u zgradi Gradske vijećnice u Sarajevu, Klika, jedna od najjačih IT kompanija u Bosni i Hercegovini je dodijelila 38 stipendija studentima završnih godina Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci.

Program stipendiranja, u okviru kojega su obezbijeđene stipendije za studente završnih godina fakulteta Univerziteta u sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, predstavljaju suštinu koncepta Klika Foundation.

“Klika Foundation program predstavlja okvir za sve naše dosadašnje i buduće projekte i aktivnosti usmjerene prema zajednici. Svjesni smo da Klika ne može djelovati odvojeno od bh. društva, te da moramo raditi kontinuirano na poboljšanju uvjeta života u našoj zemlji, ali i promjeni svijesti. Ulaganje u mlade ljude i kreiranje prilika za njih, bez obzira na to koje je njihovo polje djelovanja, uža specijalizacija i kakvo je njihovo društveno porijeklo, nama se čini kao najbolja investicija u prosperitetniju budućnost.” izjavio je Edin Deljkić, direktor Klika kompanije prilikom uručenja stipendija odabranim studentima.

U fokusu Klika Foundation programa stipendiranja je podrška studentima koji se obrazuju na javnim univerzitetima u Sarajevu i Banjoj Luci.

„Svako ko želi učiti i profesionalno se razvijati mora dobiti šansu. Bez obzira na socijalno porijeklo iz kojeg dolazi. Jer prava vrijednost čovjeka nije u onome što naslijedi, već u onome što može kreirati. To je suština i ovog događaja. To je suština naše vrijednosti – #giveBACK. To je suština stipendijskog programa Klika Foundation.“, izjavio je Deljkić i dodao: „Nema bolje investicije od ulaganja u obrazovanje. Formalno obrazovanje je izuzetno bitno jer daje vrijednost pojedincima, a on ili ona to vraća cjelokupnoj ekonomiji i budućem razvoju. Kao IT kompanija koja razvija softvere za renomirane kompanije širom svijeta razvojem programa stipendiranja u okviru koncepta Klika Foundation želimo pružiti podršku budućim liderima naše zemlje.“

Također je istakao da su ulaganja u obrazovni sistem koji promoviše i investira u istraživanja i inovacije neophodna kako bi Bosna i Hercegovina jačala svoje resurse i osigurala kontinuiranost u kvalitetu i kompetitivnu prednost u svim oblastima, a posebno u IT industriji.

“U okruženju koje djeluje prilično demotivirajuće za studente, u vremenu najizraženije emigracije mladih obrazovanih ljudi koji nažalost ne mogu vidjeti perspektivu u našoj državi, kompanija Klika je svijetla tačka i pokazatelj da još uvijek postoje oni koji valoriziraju trud, rad i kvalitet. Stipendija za njenog dobitnika ne znači samo finansijsku podršku, nego nešto mnogo važnije, a to je osjećaj da je vaše zalaganje negdje prepoznato, afirmisano, kao i nada da će u budućnosti taj isti kvalitet koji je danas nagrađen, biti uvažen i respektovan kroz poslovne prilike. Kompanija Klika je dodjelom ovogodišnjih stipendija podržala kvalitet, znanje i obrazovanje i svim dobitnicima dala vjetar u leđa da u budućem naučnom napredovanju budu još uspješniji, ali i svjesniji odgovornosti koju nose kao akademski obrazovani članovi društva. Samo sa savjesnim građanima, obrazovanim kadrom iza čijih diploma stoji i znanje, a ne samo zvanje, i uz podršku ovakvih fondacija i kompanija kao što je Klika, naša država zaista može prosperirati i pružiti sigurnu i perspektivnu budućnost mladima.” izjavila je stipendistkinja Klika Foundation, Selma Škripić, studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

IT industrija u Bosni i Hercegovini je u prednosti nad ostalim granama industrije po više osnova: po kvaliteti radnih mjesta i visokim platama, činjenici da nije značajan uvoznik, da je fokusirana na održivo poslovanje, bilježi najbrži rast izvoza, prihoda i broja zaposlenih, zahtijeva manja početna ulaganja za osnivanje i razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.

Međutim, Klika vjeruje da se samo proporcionalnim ulaganjem u sve segmente društva i kreiranjem prilika za mlade koji imaju ambicije, ali još uvijek nemaju adekvatnu podršku, može očekivati napredak našeg društva u cjelini.

Klika Foundation program stipendiranja je izraz vjere u stvaranje društva znanja i prosperiteta, ali i vjere da su stipendisti faktor promjena i pokretačka snaga koja gradi bolju stvarnost i osigurava bolju budućnost BiH.