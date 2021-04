Kiša, snijeg, vjetar i zahlađenje: U BiH stiže naglo pogoršanje vremena

U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme. U nizinama se očekuje kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg.

Snijeg u nizinama je najizgledniji na području Krajine.

Vjetar umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jugo veći dio dana.

Temperatura zraka u Bosni većinom između 2 i 8, u centralnim i istočnim područjima do 12 stepeni. U Hercegovini temperatura zraka uglavnom između 8 i 14 stepeni Celzijusa.

Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za područje Krajine, Hercegovine, Posavine i Semberije zbog obilnije kiše i pojačanog vjetra.

Obilnija kiša sa pojačanim vjetrom najavljena je za područja Banjaluke, Foče i Trebinja. Očekivana količina padavina je između 20 i 30 litara po metru kvadratnom, navodi se na sajtu “Meteoalarma”.

Za područje Prijedora, te uz rijeku Savu do Bijeljine, najavljen je pojačan vjetar, koji će duvati 40 metara u sekundi.

Obilnija kiša, između 20 i 30 litara kiše po metru kvadratnom, očekuje se i na području Mostara i Livna.

Žuto upozorenje ukazuje na potencijalno opasno vrijeme.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U srijedu se prognozira pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini tokom dana djelimično razvedravanje. U jutarnjim satima kiša se očekuje u Hercegovini i u Posavini, a u ostatku Bosne snijeg ili susnježica. U ostatku dana u Bosni sa slabom kišom ili susnježicom. Prestanak padavina prema kraju dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 14 °C.

U četvrtak jutro pretežno sunčano. Tokom dana porast naoblake u Bosni. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 15 °C.

U petak se očekuje pretežno sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 8 do 13, na jugu do 17 °C.

U subotu se prognozira oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša.

U Bosni u višim područjima i na planinama sa snijegom ili susnježicom. Jutarnja temperatura od -1 do 3, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13 °C.

