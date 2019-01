Kiša i snijeg odnijeli pet života u SAD

Najmanje petero ljudi je izgubilo život u nevremenu praćenom kišom i snijegom koji je pokrio dijelove američke države Kalifornije, posebno u planinskom području Sijera Nevade, rekli su zvaničnici.

Meteorolozi najavljuju da će se val lošeg vremena kretati prema istoku, prema Stjenovitim planinama i američkom srednjem zapadu, prenosi Srna.

Policija u Kaliforniji saopćila je da su četiri osobe poginule u saobraćajnim nesrećama na autoputu usljed kiše i poledice.

Jedna tročlana porodica, među kojima je jednogodišnje dijete, izgubila je život u području El Dorada, nakon što je njihovo vozilo izgubilo kontrolu i prešlo u suprotnu traku, objavili su mediji.

Još jedna osoba je izgubila život jučer u oblasti Napa na autoputu, ali detalji nisu poznati.

Jedna osoba je poginula u Oklandu nakon što je na nju palo drvo usljed olujnog nevremena, javili su lokalni mediji.

Nacionalna meteorološka služba saopćila je da se može očekivati da će jak vjetar čupati i obarati drveće zbog omekšalog tla.

Policija u Los Anđelesu i Santa Barbari naredila je evakuaciju nekoliko područja koja su prošle godine pogođena požarima, a u kojima sada, usljed uništenja vegetacije, postoji opasnost od klizišta.

Flooding rain, yards of snow and mudslides are expected in parts of California. https://t.co/nRNOSNFMBz pic.twitter.com/kqUatoYLHU