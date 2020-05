Kina žestoko napala SAD zbog tvita o Tajvanu

Kina je izrazila “snažno negodovanje i odlučno protivljenje” poruci koju je na Twitteru objavilo američko predstavništvo u UN-u vezi s pandemijom i u kojoj “otvoreno podržava članstvo tajvanske pokrajine u UN-u”.

To je “ozbiljno kršenje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Kine” i taj je tvit “ozbiljno upletanje u unutarnje stvari Kine”, ističe se u priopćenju kineskog diplomatskog predstavništva u Ujedinjenim narodima.

– Samo je jedna Kina u svijetu. Vlada Narodne Republike Kine jedina je zakonita vlada koja zastupa Kinu a Tajvan je sastavni dio Kine – ističe se u saopćenju u kojemu se dodaje da se načelo jedinstvene Kine “strogo poštuje” u toj organizaciji.

U poruci američkog predstavništva u UN-u ističe se da je UN utemeljen prije 75 godina kako bi se “svaki glas čuo”.

– Zabraniti pristup Tajvana UN-u uvreda je ne samo ponosnom tajvanskom narodu nego i UN-ovim načelima – dodaje se.

Američko predstavništvo je odmah podijelilo nekoliko poruka u kojima se ističe da je odgovor Tajvana na pandemiju bio primjer za cijeli svijet i da taj otok zaslužuje mjesto u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Veze WHO-a i Tajvana bile su napete i prije izbijanja pandemije ali su se dodatno zategnule u zadnja tri mjeseca. Otok je isključen iz WHO-a u kojemu je imao status promatrača sve do 2016. kada na vlast dolazi Tsai Ing-wen koja ne priznaje načelo nacionalnog jedinstva Tajvana i kontinentalne Kine.

Objava američkog predstavništva dolazi u prilikama porasta napetosti između Sjedinjenih Država i Kine pošto je Vašington optužio Peking da je odgovoran za širenje virusa i da je skrivao informacije o stvarnoj opasnosti za ostatak.

.@UN was founded to serve as a venue for all voices, a forum that welcomes a diversity of views & perspectives, & promotes human freedom. Barring #Taiwan from setting foot on UN grounds is an affront not just to the proud Taiwanese people, but to UN principles. #TweetForTaiwan