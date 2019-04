Kim Jong Un doputovao u Rusiju

Sjevernokorejski lider Kim Jong Un prešao je u vozu granicu sa Rusijom, javili su danas ruski mediji.

Zvaničnik Kremlja Jurij Ušakov rekao je danas da će se Kim sutra u ruskoj luci na Pacifiku Vladivostoku sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom i da će visoko na dnevnom redu biti zastoj u razgovorima sa SAD oko prekida nuklearnog programa Pjongjanga.

“U proteklih nekoliko mjeseci situacija oko Korejskog poluostrva se stabilizovala najvećim dijelom zahvaljujući sjevernokorejskoj inicijativi da prekine raketne probe i zatvori lokaciju za nuklearne testove”, izjavio je Ušakov, napominjući da Rusija namjerava da na svaki mogući način pomogne da se održi taj pozitivan trend.

Ruska novinska agencija RIA “Novosti” javila je da je Kim u oklopnom vozu stigao u željezničku stanicu Kasan i da je dočekan sa cvijećem, te hljebom i soli.

Prema navodima agencije, Kim je potom posjetio “Kuću rusko-korejskog prijateljstva” na stanici izgrađenoj pred dolazak njegovog pokojnog djeda i osnivača Sjeverne Koreje Kim Il Sunga koji je preminuo 1994. godine.

Sjevernokorejska novinska agencija KCNA ranije je javila da je Kim u Rusiju otputovao u društvu ključnih saradnika, uključujući ministra spoljnih poslova Ri Jong Hoa i pregovarača Coe Son Huia.

First time in Russia: Kim crosses border on way to Vladivostok summit with Putin



READ MORE: https://t.co/ksLUZRWMzo#PutinKimSummit pic.twitter.com/5jlBM9QGAB