Khabib odgovorio na ponude od 100 miliona za meč sa McGregorom: Meni ne trebaju pare da bih tukao tog kretena

Ruski borac, Khabib Nurmagomedov, odgovorio je brzo na priče o novoj borbi protiv Conora McGregora.

Prethodnih dana pojavila se informacija kako je neimenovani šeik iz Saudijske Arabije spreman ponuditi 100 miliona dolara kako bi se borba održala u Saudijskoj Arabiji. Dana White bi to objeručke prihvatio, ali nešto se pita i Dagestanac.

– Ljudi, ja sam u procesu pripreme za velikog borca i protivnika Tonyja Fergusona. Do tog meča je ostalo 70 dana i ja vježbam svaki dan, ujutru i uveče. Već mjesec i po dana sam u punom pogonu i osjećam se odlično. Ne mogu ni da razmišljam o takvim stvarima. Čudi me da me ljudi uopšte pitaju za revanš, rekao je ruski borac, a onda i nastavio:

– Mislim da ljudi samo žele da nastave ‘zezanje’ koje se dogodilo posle borbe sa Conorom. Svi su vidjeli šta se dešavalo tokom meča koji sam kontrolisao. Sve što sam htio uradio sam mu, a na kraju mi je još i predao. O kakvom mi revanšu uopšte možemo da pričamo… Trenutno me ne interesuje, jer sam fokusiran na Fergusona. Zapravo uopšte me ne interesuje. Ima toliko organizacija i sportova koje nemaju para, neka ponude ili daju njima tih sto miliona dolara. Meni ne trebaju pare da bih opet tukao tog kretena.

Autor: Oslobodjenje.ba