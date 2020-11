Khabib: Imam odgovornost prema fanovima i ona me zabrinjava

Neporaženi i sada umirovljeni prvak lake kategorije Khabib Nurmagomedov bio je gost dagestanskog čelnika Sergeja Melikova.

Na sastanku je Khabib kazao da mu je posljednja borba protiv Justina Geathjea neuporediva sa bilo kojom drugom.

– Emocije su bile potpuno drugačije. Sve je bilo drugačije bez mog oca. Borba mi je ponuđena nakon što se sve dogodilo. Imao sam izbor prihvatiti ju ili ne, niko nije znao za to. Izbor mi je bio umiroviti se odmah ili se vratiti, boriti i onda umiroviti. Sad često razgovaram s meni bliskim ljudima koji nisu sretni što se povlačim. Čak i da se borim još deset puta, ta odluka me čeka. Doći će, nebitno imao ja 32, 34 ili 35 godina. I odluka je teška jer se borim cijeli život. U dvorani i na strunjačama sam otkako znam za sebe. Teško je prestati s tim i raditi nešto drugo. Ljudi ne razumiju, no što im ja tu mogu?”, rekao je Khabib, time vjerovatno još jednom potvrdivši svoju odluku.

Otkrio je onda kakve mu je osjećaje stvorila podrška fanova.

– Imam jako puno fanova, ne samo u Dagestanu nego u cijeloj Rusiji i cijelom svijetu. Imam odgovornost prema njima i ona me zabrinjava. Imao sam ozbiljne povrede, sredinom septembra sam bio pet dana u bolnici. Onda sam se vratio i slomio prst na nozi. Riječi o nadvladavanju samog sebe su tačne. Ako se čovjek ne slomi psihički, teško će ga iko slomiti fizički, jer um može slomiti sve kosti”, zanimljivo je to objasnio, odmah se nadovezavši:

“Sve što mi se dogodilo prije borbe, dalo mi je neku neopisivu snagu, izvan oktagona i unutar njega, tokom skidanja kilograma te samih priprema. Jedan veliki faktor cijele te snage je bila podrška mojih fanova. Moj otac i ja bismo se uvijek družili s fanovima na aerodromu nakon što bismo sletjeli. Ovog puta smo smatrali kako je najbolje da ih ne pustimo. No, ovim putem im želim zahvaliti za emocionalnu podršku. U Dagestanu se na televiziji ne mogu uvijek vidjeti baš pozitivne stvari, tako da me također jako motivira što imam priliku svojim pobjedama donijeti pozitivu našem narodu – kazao je Khabib.

Autor: Hayat.ba