Kesić imitirao Dodika, ispričao vic o Izetbegoviću pa otpjevao sevdalniku na kraju

Gost sinoćnjeg Face to Face sa Senadon Hadzifejzovićem bio je Zoran Kesić, TV voditelj i satiričar. U razgovoru na svoj način prokomentarisao je mnoge teme, pričao viceve i imitirao političare. Početak emisije počeo je komentarisanjem političke scene u Bosni i Hercegovini, koja je prema njegovim riječima nelogična.

„Vi u Bosni imate nelogične odluke i poteze. Imate troodluke, to je ovo ‘three some Predsjedništvo’, ima i na internetu ta kategorija, to je ta trojka”, rekao je Kesić.

Emisija „24 minuta“ bazira se uglavnom kako je on rekao na kritikovanju vlasti, ali i gluposti. Kesić na satiričan način gledaocima želi prikazati istinu.

“Ja se nadam da nije smešno onima koe obrađujemo i nekako mi pričinjava satisfakciju spoznaja da ih nervira naša emisija, jer, ako ništa ne mogu da učinim protiv njih, onda mogu da ih iznerviram da im u lice kažem – Ej lažeš, to mi pričinjava zadovoljstvo”, kazao je Zoran Kesić.

Zbog posla kojim se bavi, prikazivanjem istine i ismijavanja, kako ih on naziva glupostima često je izložen prijetnjama.

“Ono što je zanimljivo jeste kada se dotaknemo teme Bosne i Hercegovine, Federacije, Banja Luke kao da se pritisne crveno dugme koje pokreće lavinu hejta, na emisiju na mene”, rekao je.

Za bh. političare i nije imao neke riječi hvale, baš kao što nije pohvalio političare iz Srbije. Prokomentarisao je i posjetu Putina Srbiji, te smatra da nema potrebe da se pravi velika spektakularnost oko te posjete.

” Beograd je blokiralo 1250 autobusa, koju su kupili građane da pozdrave Putina. Prišla mi je jedna žena i rekla da bi dobila otkaz ukoliko ne bi došla. Koliko je takvih ljudi u autobusima. U medijima je prikazano da je stotine hiljada ljudi došlo da pozdravi politiku Vučića. Realnost je da su ljudi natjerani, dovedeni u Beograd, jer šta će”, smatra Kesić.

Političare ne mrzi, samo kako kaže, nerviraju ga. Vlast prema njegovim riječima treba biti kritikovana.

“Stvarno mislim da će naša emisija da se nastavi i kada Vučić ode i da ćemo da kritikujemo one nakon njega. Vlast kritiku doživljava kao ličnu mržnju. Svaki kritički vlast doživljavaju: Ako je sve što znate da mrzite, onda evo mrzite me”, kazao je.

Tokom emisije imitirao je Dodika, pričao vic o Bakiru. Za Dodika kaže da je nametljiv. Prokomentarisao je i Komšića.

“Teško mi je da ih razlikujem, ne pratim. Teško mi je da napravim razliku između bivšeg Predsjedništva. Ne vidim neku veliku razliku, osim što je Dodik sada sav zanimljiv, transparentan i veliki, ali ne vidim suštinsku razliku u toj vlasti. Opet će svako na svoju stranu da vuče”, zaključuje Kesić.

Za kraj je kroz sevdalinku otpjevao pjesmu o političkoj sceni u Bosni i Hercegovini.

Autor: Face.ba