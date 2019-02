Keba u suzama: ‘Jučer sam se izljubio s njim’

Dragan Kojić Keba (58) potresen je pogibijom kralja narodne muzike Šabana Šaulića. Muzičar je danas u jutarnjim satima preminuo u saobraćanoj nesreći u kojoj je zadobio teške tjelesne povrede.

Keba je jučer bio u avionu za Beč sa Šaulićem.

– Jučer sam se izljubio s njim – rekao je Keba za srpske medije, a kad smo ga zvali nije od tuge nije mogao govoriti. Samo nam je napisao ‘Plačem’.

Od Šaulića su se oprostili i brojni regionalni muzičari.

– Negdje oko 05:30 sam se slučajno probudila i pogledala u telefon… Ne postoji adekvatna riječ da opiše stanje moje duše dok čita da te više nema. Od kada znam za sebe znam i za tebe. Dok sam kao dijete sjedila u uglu restorana moje kuće u Kragujevcu i slušala te i učila. Pa do današnjeg dana kada sam odrasla osoba koju si nazivao svojom najboljom mlađom kolegicom. Znaš ja skoro nikada nemam tremu. Ali trema i odgovornost koju sam imala one večeri kada si ti mene nazvao da ti budem gost na koncertu u Sava Centru – e to je trema, to je poštovanje i za mene veliki znak da je ono sto radim ispravno i dobro! Nije trebalo ovako završiti. Uporno govorim da je važno ostaviti trag. A ti si ostavio neizbrisiv u našim srcima! Sada štap u ruke, čamac i na tvoj Dunav u miru! Šabane, neka ti je vječna slava i HVALA! – napisala je Marija Šerifović (34).

I Jelena Karleuša (40) potresena je Šaulićevom smrću. Putem društvenih mreža oprostila se od kralja narodne muzike.

– Teško mi je prihvatiti da se ovo dogodilo. Ne vjerujem da ovo pišem. Veliki, najveći. Ponosna sam na svaku sekundu koju smo zajedno proveli na snimanjima… Velika tragedija i tuga. Počivaj u miru… Ne znam što više da napišem – napisala je Karleuša na Instagramu.

Neda Ukraden (58) također je objavila s pokojnim pjevačem sliku putem društvenih mreža.

– Grozne li vijesti! Ne, nije otišao, neće nikad otići! Bio je i ostao najveći među velikima! Počivaj u miru, care! Goci, Saneli, Ildi , Mihailu, moja porodica i ja upućujemo izraze najdubljeg saučešća! – napisala je Neda.

– Upravo su mi javili da je moj Šaban poginuo. Ne mogu da vjerujem – kazao je za “Avaz” Bešlić.

– Suvišno je bilo šta reći. Bio je dobar čovjek i pjevač – kratko je rekao Bešlić.

– Čula sam da ga nema više i ne mogu vjerovati. Jeza me ne prilazi otkad sam čula da nas je napustio naš dobri Šaban. Grozno se osjećam, ulazila sam nekoliko puta na portale ne bi li pročitala da je to bila lažna vijest, ali, nažalost, poginuo je. Bio je dobar čovjek i nikome nije želio loše, nadam se da će mu biti dobro i na onom svijetu – poručila je Šemsa Suljaković za „Avaz“.

– Ovo je strašno, ne mogu vjerovati šta se desilo. Nevjerovatna mi je pomisao da je stradao i da ga više nema. Neka mu je laka zemlja, ostali su iza njega veliko djelo i najbolje pjesme – poručio je Dragan Stojković Bosanac, poznati kompozitor, producent i harmonikaš za „Avaz“.

– Otkad se pojavila vijest da je stradao Šaban Šaulić, nisam prestao razmišljati o našem poslu, njemu, sebi i svim drugim kolegama. Smrt velike legende je kao udar groma. Ni kriv ni dužan, stradao je. Ostat će pjesme da govore o njemu, kao i dobrota koju je širio. Šabane moj, neka ti je laka zemlja – poručio je Željko Samardžić za “Avaz”.