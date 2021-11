Kažnjeni na GP Izačić: Kazna za deset glavica kupusa 5.100, tri tikve 3.500 i za deset pašteta 3000 kuna?

Iako često upozoravamo putnike da je prema EU zabranjeno vozit skoro sve u našu redakciju javio se putnik koji je drakonski kažnjen na Graničnom prijelazu Izačić zbog dvije vreće kupusa. Poruka glasi:

Dobro jutro gospodo

Želim samo da kažem nešto a vi ako hoćete objavite da i drugi znaju !

Dolazim na GP Izačić i na hrvatskoj strani pretres , pitaju imaš li šta za prijaviti a imam dvije vreće kupusa vrijednosti 6KM! Našli su oni to i stani na stranu čekaj i pita me jesam bio kažnjavan ? Nisam bio kažnjavan nikad ! Oke dobro mi ćemo to da provjerimo ,nakon provjere kaže mi carinik imat ćeš neku ublaženu kaznu i kažem mu dobro daj da platim i da idem ! Ali on kaže to je procedura moram čekati šefa i nakon 1h dolazi i kaže mi ublažena je kazna ako platim odmah reko dobro koliko da platim kaže, kazna je 5.100 kuna ako odmah platite iznosi 3.400 kuna + 100 kuna sudski troškova!!

A pored mene jos 3 auta i izriče i njima kaznu !

Jedan je imao 3 tikve i dobio kaznu 3.500 kuna , jedan čovjek sa tri akumulatora kažnjen 4.000 kuna + 350 kuna za troškove odvoza na smeće , žena sa 10 pašteta Argeta kažnjena je 3000 kuna.!

Razumijem da je to zabranjeno ali tolike kazne to je ja mislim previše !! Lp.

Još da dodamo da je ovaj vikend putnica na GP Maljevac kod sebe imala 6 kg svježeg mesa i 5 kg suhog mesa pa je kažnjena sa 22.000 kuna..!

Još jednom vas upozoravamo da je iz trećih zemalja prema EU zabranjeno vozit skoro sve..! (Autor: GPMaljevac.com)