Katastrofalne poplave pogodile Australiju: Na ulicama krokodili i zmije (VIDEO)

Nakon paklenih vrućina, dijelove Australije pogodile su katastrofalne poplave.

Na sjeveroistoku zemlje više od 20.000 ljudi prisiljeno je na evakuaciju zbog prijetnje od poplave. Zbog naglog porasta rijeka na cestama su viđeni krokodili i zmije, piše CNN.

Prognoze nisu dobre, naime, meteorolozi najavljuju još kiše u narednim danima.

Grad Townsville u Queenslandu je gotovo potpuno potopljen. Stanovnici su ostali bez struje, a mnogi su bili prisiljeni od poplava se sakriti na krovove kuća.

Incredible footage from @QldFES showing the flooding in Railway Estate. @9NewsNorthQld @9NewsQueensland #9News #BigWet pic.twitter.com/xMFiIyHE2T