KARLEUŠA RASPLAKALA TAKMIČARKU: Marija pritrčala da je tješi!

Vanja Knežević (18) iz Banja Luke večeras se našla u duelu sa Milanom Stojčinovićem (24) iz Bijeljine .

Marijina takmičarka, Vanja, predstavila nam se pjesmama “Što te nema” i “Bitanga i princeza”, dok je Milan odabrao numere “Šta on to ima” i “Ako me tražiš u nekom drugom”.

Žiri ih je nagradio jednakim brojem glasova 5:5 što je izazvalo pravi atak na Milija koji je jedini član žirija koji nije glasao ni za jednog kandidata.

Jelena Karleuša je objasnila kako je glasala za oba kandidata zbog neospornog talenta, ali imala je i zamjerke.

– Sa osamnaest godina ti ovu pjesmu ne možeš da doživiš – obratila se diva Vanji koja je odgovorila “kako nije u pravu”, što je naljutilo Karleušu koja joj je stavila do znanja da je ne prekida dok govori.

– Mnogo si umislila da si vrhunski pjevač, a nisi. Druga pjesma, dikcija je nula to se tako ne pjeva. Prva pjesma je bila bez emocije koju treba da imaš. Silovanje, preterivanjeu, ubacivanje pretjeranih ukrasa i nekih dodataka koje su napravile usiljenu atmosferu. Izgledaš kao tetka sa 18 godina sve je pogrešno bilo ali čula sam da imaš potencijal. Još jednom budeš li me prekinula i budem li na tvojim ustima pročitala nekullturno komentarisanje žirija i umišljenost da si bogom dana pjevačica od mene više glas dobiti nećeš,a nećete zaštiti ni tvoj mentor Marija- žusto joj je odbrusila Jelena.

Marija Šerifović je stala u odbranu svoje kandidatkinje odgovarajući Karleuši da nije u pravu, a kandidatkinja nije mogla da se suzdrži pa je počela da plače kada joj je pritrčala njena mentorka da je utješi. Taj momenat iskoristio je Saša Popović koji je objasnio kako je kandidatkinja, iako je mlada, uslijed životnih neprilika zapravo doživjela pjesmu, a Vanja kada je smogla snage još jednom se izvinila i objasnila kako je sve nesporazum.

Na kraju Popović je prekinuo raspravu i obratio se Miliju – Mi imamo slijedeće nedelje sjednicu upravnog odbora i glasaćemo da ne budeš direktor muzičke produkcije, glasaćemo da budeš portir- na šta se Jelena se prodrala:

“Baba s*ra i kod njega dajte ključ wc-a da on čuva”- što je propraćeno gromoglasnim smijehom u studiju.

Autor: Express/espreso