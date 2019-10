Kalifornija u plamenu, 200 hiljada prisiljeno da napusti domove (VIDEO)

Guverner Kalifornije Gevin Njusom proglasio je vanredno stanje u toj američkoj državi zbog požara i ekstremnih vremenskih uslova. Dvije osobe su stradale, a skoro 200.000 ljudi prisiljeno je da napusti svoje domove.

Guverner Njusom je izjavio da se korišti “svaki raspoloživi resurs” u borbi s požarima, uključujući i velike vatrene stihije u vinogradarskom području na sjeveru Kalifornije koji su pod uticajem snažnog vjetra.

Život su izgubile djevojke od 15 i 19 godina, potvrdio je CNN-u direktor Civilne zaštite u Meksiku za regiju Kalifornije Antonio Rosquillas, prenosi Radio slobodna Evropa.

Dim od požara u zalivu kod San Franciska nakratko je zaustavio saobraćaj na mostu.

Veliki požar zahvatio je oblast Napa veli na sjeveru Kalifornije, poznatu po brojnim vinogradima, dok drugi požar ugrožava grad Valjeho u Zalivskoj oblasti San Franciska.

Na jugu Kaliornije, u oblasti Santa Klarita kod Los Anđelesa, vatra je uništila 18 struktura i ugrožava kuće i važnu infrastrukturu.

Najveća evakuacija bila je u okrugu Sonoma gdje je 180.000 dobilo naređenje da napusti domove.

Zbog strahovanja da bi vjetrovi mogli da raspire vatru i na glavni put, vlasti su naredile evakuaciju i u djelovima grada Santa Rosa, sa 175.000 stanovnika, uništenog u požarima prije dvije godine.

Bez struje je od subote uveče 2,3 miliona ljudi u 36 kalifornijskih okruga.

In the Middle of the Inferno #Vallejo #California I-80 Interstate 80 #californiawildfires right now Evacuations 🔥🚒⛔🛑⛔ pic.twitter.com/qCOok6As0G