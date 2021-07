KAKVA GREŠKA: Slagala svom šefu da je bolesna, pa dobila otkaz kada su je kamere snimile na Euru…

Vidjeli su to milioni gledatelja, ali i njen šef koji joj je dao otkaz zbog toga što ga je slagala.

Britanka Nina Farooqi izgubila je posao samo dan nakon plasmana engleske nogometne reprezentacije u finale Evropskog prvenstva.

Nina je slagala svom šefu da je bolesna, a u stvari je sa svojim prijateljem otišla na utakmicu polufinala Eura protiv Danske.

Ona je iz Bradforda, blizu Leedsa, krenula prema Londonu da na Wembleyju gleda jednu od najvažnijih utakmica Engleske. Sve je bilo u redu dok je kamera, nakon autogola Simona Kjaera, nije uhvatila kako slavi.

“Ovo su uzbudljivi trenuci za cijelu Englesku, ali nažalost naša je zaposlenica lagala da je bolesna i prekršila ugovor o radu, pa nismo imali drugog izbora nego otpustiti je. Naša kompanija dat će svima slobodno jutro u ponedjeljak, ako nas Engleska uspije sve usrećiti u nedjelju navečer”, rekao je njen šef Stephen Taylor za britanske medije.

S druge strane, Nina je, iako je dobila otkaz, sretna što je još bila na Wembleyju u povijesnoj utakmici i ne žali što je to učinila.

“Rekli su mi da su me vidjeli na utakmici i iskreno sam im rekla zašto sam to učinila, ali nisu mi htjeli oprostiti. To je njihova odluka i posljedica mog postupka, pomalo mi je žao, niko ne želi dobiti otkaz, ali puno bih više požalila da sam propustila ovu priliku da budem na Wembleyu”, kazala je Nina.

Ona se nada da će Engleska sutra navečer pobijediti Italiju na kultnom londonskom stadionu u borbi za trofej i namjerava biti na tribinama.

