Kakva golčina: Jeste li vidjeli novu Salahovu majstoriju

Egipat pruža sjajne igre na Afričkom kupu nacija

Reprezentacija Egipta nastavlja sa odličnim igrama na Afričkom kupu nacija, a njihova glavna vedeta Mo Salah i večeras je briljirao.

Nakon što su u prva dva kola ostvarili stopostoan učinak bez primljenog gola (dobili su Zimbabve 1:0 i DR Kongo 2:0), na dobrom su putu da ostvare i treći trijumf u grupi.

Na stadionu u Kairu nakon prvih 45 minuta imaju prednost protiv Ugande od 2:0.

Jedan od golova postigao je upravo Salah i to nakon sjajnog šuta iz slobodnog udarca.

Here is the full goal of Salah

what a goal 😱😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#Uganda 0-1 #Egypt



Please retweet and follow our main account: @goalstv3 🌹.#UGAEGY #AFCON2019



pic.twitter.com/IZMC4xSlaY