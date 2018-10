“Kako to da niko ne priča o vrijeđanju moje vjere, države i porodice? Elhamdulilah ja sam neporažen” (VIDEO)

Khabib Nurmagomedov je jutros u spektakularnoj borbi pobijedio Conora McGregora i tako je uspio odbraniti tiulu lake kategorije UFC-a.

Khabib je napravio pravi šou u Las Vegasu jer je nakon pobjede protiv Conora preskočio kavez i obračunao se s njegovim timom. Ruski borac je bio bijesan na silne uvrede koje je dobio prije meča, ali i tokom same borbe u oktagonu, prenosi Sportsport.ba.

On se nakon meča i ludnice pojavio na press konferenciji da kratko kaže šta želi. Khabib je potvrdio da su ga Conorovi ljudi vrijeđali na vjerskoj osnovi, ali da su vrijeđali njegovu zemlju i porodicu. Također, otkrio je da se nakon meča čuo s predsjednikom Rusije, Vladimirom Putinom.

“Izvinjavam se komisiji u Nevadi i Las Vegasu. Ovo nije moja bolja strana. Kako to da svi pričaju o tome da sam ja preskočio kavez? Kako to da niko ne priča o vrijeđanju moje vjere, države, porodice i mog oca koji me učio da moram sve poštovati. Conor i njegova ekipa su sve to promišljeno uradili. Elhamdulillah pojas je ovdje i to je najvažnije. Hvala vam što ste me čekali ovdje i još jednom izvinjavam se Las Vegasu i Nevadi. Elhamdulillah ja sam neporažen šampion. Vladimir Putin me upravo zvao i čestitao mi i rekao da je ponosan na mene”, rekao je Khabib, a zatim napustio prostoriju za press konferenciju.

Here’s what Khabib had to say about the incident. Kept it short and sweet, said Putin congratulated him, posed with the title and left. pic.twitter.com/cu4gLrlZA0 — Andreas Hale (@AndreasHale) October 7, 2018

Autor: SportSport.ba