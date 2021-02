Kakav transfer, hrvatski klub prodao igrača za tri gola od aluminija i plus mreže

Fudbaler hrvatskog drugoligaša Cibalije, veznjak Rene Šarić (21), prešao je u Rudeš, a posebno je zanimljivo pod kojim uslovima je realiziran ovaj transfer.

Zagrebački je klub je vinkovačkom kao odštetu za ovaj transfer poslao tri gola napravljena od aluminija s mrežama, prenose tamošnji mediji.

Informaciju je potvrdio Cibalijin sportski direktor Krešimir Tomić i dodatno objasnio o kakvom se dogovoru radi, a vijest je potvrđena i na službenim društvenim mrežama Cibalije.

– Istina je da je Šariću na ljeto isticao ugovor nakon čega je on slobodan igrač te Cibalia za njega više ne bi dobila nikakvu odštetu. Na početku zimskog prijelaznog roka je zajedno sa svojim roditeljem i menadžerom tražio slobodne papire bez ikakve odštete. Možda je to nekad u Cibaliji bila praksa, ali se sada to više tako ne radi. Ne može igrač pod ugovorom na kojeg klub računa tek tako doći, zatražiti slobodne papire i dobiti ih bez plaćanja odštete klubu – pojasnio je situaciju Tomić.

Autor: Avaz.ba