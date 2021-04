Kafići i restorani otvorili nakon četiri mjeseca lockdowna, uslijedio je – stampedo!

Doza optimizma obilježila je 12. aprila u Velikoj Britaniji nakon što su se nakon četiri mjeseca lockdowna otvorile sve trgovine, tržnice, frizerski i kozmetički saloni, teretane, terase pubova i zabava na otvorenom.

Prva ‘noć slobode’ protekla je već po uobičajenoj praksi u Engleskoj, ulice su bile prepune mladeži, a na terasama pubova tražilo se mjesto više.

Dio je to druge faze vladina plana za ponovno otvaranje gospodarstva, koju je premijer Boris Johnson predstavio krajem veljače nakon povoljnih kretanja krivulje pandemije u zemlji.

Jučer su teretane u Engleskoj izvijestile o porastu potražnje za satovima vježbi, a frizerski i kozmetički saloni nisu prestali primati narudžbe. Ljudi su ponovno mogli zakoračiti u tematske parkove, zoološke vrtove i druge oblike zabave na otvorenom.

Ponovno otvaranje trgovačkih centara i trgovina modnih brendova stvorilo je gužve u šoping-mekama. Prema podacima analitičkog tijela Springboard, od jučer u 10 sati na svim trgovačkim odredištima u Velikoj Britaniji broj kupaca je porastao za 220 posto u odnosu na prije tjedan dana, a 500 posto je veći u odnosu na prošlu godinu. Redovi su se stvarali već od 7 sati kako ispred Selfridgesa i Primarka na Oxford Streetu tako i ispred luksuznih dućana poput Hermesa na Mayfairu. Britanski maloprodajni konzorcij izjavio je da su tvrtke potrošile stotine milijuna funti kako bi trgovine učinile covid-sigurnima.

Ugostitelji oprezni

Međutim, u ugostiteljskom sektoru i dalje vlada sumnja kad je riječ o skorom povratku na staro. Patrick Davis, izvršni direktor Young Pubsa, udruženja koje zastupa ugostiteljski sektor u Londonu, izjavio je da se u ponedjeljak dogodio samo mali korak ka povratku održivosti poslovanja. “Barem polovica britanskih pubova i 60 posto restorana neće se otvoriti jer ograničenja to čine neisplativim”, istaknuo je. Britansko udruženje piva i pubova (BBPA) procijenilo je da samo 40 posto licenciranih prostorija ima prostor za ponovno otvaranje. Britanski premijer planirao je proslaviti novo otvaranje pintom piva, ali to je odgođeno zbog osmodnevnog žalovanja u povodu smrti princa Philipa u petak, objavio je BBC.

Vladin plan otvaranja počeo je 8. marta ponovnim pokretanjem škola i dopuštanjem druženja do šestero ljudi iz dva različita kućanstva na otvorenom. Pozdravljajući otvaranje, Boris Johnson je rekao da bi ljudi trebali uživati u novim slobodama.

“Siguran sam da će to biti veliko olakšanje za one vlasnike tvrtki koji su toliko dugo zatvoreni, a za sve ostale to je prilika da se vratimo nekim stvarima koje volimo i koje smo propustili.”

Istodobno je upozorio na rizike od širenja covida-19. “Pozivam sve da se i dalje ponašaju odgovorno dok nastavljamo s našim programom cijepljenja”, rekao je premijer.

Škotska, Wales i Sjeverna Irska pridružili su se Engleskoj u ponedjeljak opuštanjem nekih pravila o zaključavanju. Škotska je ušla u četvrtu razinu ograničenja, što će omogućiti otvaranje trgovina i mjesta molitve. Frizeri i brijači se mogu otvoriti po dogovoru. Wales je ukinuo ograničenja putovanja unutar Velike Britanije, a škole i fakulteti ponovno su otvorili vrata. U Sjevernoj Irskoj moći će se otvoriti tržnice na otvorenom.

Nekoliko odvojenih istraživanja sugerira da bi povratak u gospodarstvo mogao biti veći i brži od očekivanja. Centar za ekonomska i poslovna istraživanja (CEBR) je prošli tjedan sugerirao da Britanci imaju dodatne 192 milijarde funti ušteđenih nakon gotovo godinu dana ponovljenih zaključavanja. Andy Haldane, glavni ekonomist Bank of England, izjavio je nedavno da će potrošački boom od 50 milijardi funti biti otključan u trenutku kad se otvore tvrtke. Njegove predikcije su još u veljači izazivale sumnju nakon što je tvrdio da je britanska ekonomija poput “namotanog proljeća”, spremnog da eksplodira kada dođu pravi uvjeti. Deloitteovo istraživanje šefova najvećih javnih tvrtki pokazalo je da će porast potrošnje potaknuti oporavak tijekom sljedećih 12 mjeseci, a Federacija malih tvrtki (FSB) objavila je da više od polovice (58 posto) od 1700 ispitanih tvrtki vjeruje da će se njihovi rezultati poboljšati u sljedećem tromjesečju. Tržište rada u Velikoj Britaniji oporavlja se nakon što su u ožujku zabilježili najveći porast zaposlenja od travnja 2015. te broja slobodnih radnih mjesta od 2018. godine, pokazalo je tržišno istraživanje IHS Markita.

Idući korak 17. maja

Sljedeći važan datum je 17. maja kada će druženje u zatvorenom biti dopušteno prema “pravilu od šest ljudi”, ako vlasti procijene da program cijepljenja sigurno prekida vezu između broja novozaraženih i smrtnih slučajeva.

Od početka pandemije u Ujedinjenoj Kraljevini je zabilježeno više od četiri milijuna slučajeva i 127.000 smrti povezanih s covidom-19. Uspješnim programom masovnog testiranja i cijepljenja zemlja se uspjela izvući iz spirale loših vladinih odluka koje su dominirale u prvom valu pandemije u ožujku prošle godine. Polovica stanovništva sada ima antitijela za covid-19, a više od sedam milijuna ljudi primilo je drugu dozu cjepiva. Zemlja je sredinom siječnja bilježila i 50.000 novozaraženih dnevno, a na vrhuncu drugog vala, 20. januara, bilo je 1820 smrtnih slučajeva. Jučer je zabilježen najniži dnevni broj umrlih (sedam) nakon gotovo sedam mjeseci, dok je u nedjelju bilo 1730 novozaraženih.

Nacionalni memorijalni spomenik, 150.000 rukom nacrtanih srca, uskoro će biti dovršen na zidu bolnice St. Thomas uz Temzu. Svako srce podsjetnik je na izgubljenu osobu, žrtvu koronavirusa.

Autor: Jutarnji.hr