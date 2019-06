Kada bi svakom čovjeku na svijetu dao 10 dolara, ostalo bi mu 20 milijardi

Bil Gejts je drugi najbogatiji čovjek na svijetu, njegovo bogatstvo vrijedi 93 milijardi dolara.

Kada bi Gejts svakom čovjeku na svijetu dao 10 dolara, ostalo bi mu 20 milijardi dolara. Osnivač Majkosofta je bio najmlađi milijarder na svijetu koji se sam obogatio u istoriji. Imao je 31 godinu.

Tu “titulu” nosio je do 2008. godine, kada ga je pretekao dvadesettrogodišnji Mark Zakerberg, osnivač Fejsbuka.

Sigurno se pitate gdje on troši toliki novac.

Odgovor je: na sve što želi. Od kupovine automobila koji mu se sviđa, do borbe za očuvanje drveća, a ono što mu je najvažnije je filantropija i ulaganje u bolji svijet.

On je vrlo rano počeo da zarađuje. U 17 godini prodao je svoj prvi kompjuterski program privatnoj školi za 4.200 dolara.

S prijateljem iz djetinjstva Polom Alenom osnovali su Majkrosoft 1975. godine, a 1980.su napravili operativni sistem za IBM-ov prvi personalni kompjuter. Taj program MS DOS brzo je postao Majkrosoftov najprodavaniji poizvod i postao operativni sistem za skoro svaki PC.

Kada je izašao na berzu vrijednost majkrosofta je procijenjena na 1,6 miliona dolara.

Sa samo 30 godina Gejst je postao jedan od nabogatijih ljudi u Americi. Kada je Vindous 95 pušten u upotrebu 1995.godine Gejts je postao najbogatiji čovjek na svijetu.

Danas nije najbogatiji čovjek na svijetu, na tom mjestu je Džeb Bezos, ali uprkos tome sasvim dobro stoji.

Dobrotvorna fondacija koju vodi sa svojom suprugom Melindom “Bil i Melinda Gejst fondacija” je najveća dobrotvorna organizacija na svijetu.

Iako je veliki dobrotvor Bil voli luksuz i sebi voli da kupi neki luksuzni automobil. Kada je zaradio prvi novac kupio je sebi porše. Poznat je po tome da voli brzu vožnju jer, kako kaže, tako bistri glavu. Zbog toga je bio i uhapšen, prenosi Biznis Insajder.

Godinama je prikupljao liuksuzna kola kao ferari i jaguar. Ima i privanu avion, kao i jahtu. Ali najimpresivniji dio njegove imovine su nekretnine. On posjeduje 50 odsto akcija hotela For sizons kroz njegovu firmu Kaskejd, udeu u The Crahles horel ima ranč vrijedan devet miliona dolara u Vajomingu, koji je pripadao čuvenom bafalo Bilu, izgradio je masivnu haj tek zgradu u Medini u Vašingtonu.

Danas on kaže da su njegova najveća briga iskorjenjivanje smrti djece, pothranjenosti i dječje paralize, kao i globalnog zagrijavanja.

Poznat je po izreci da bi trebalo da plaća veći porez jer mu je živo dao mnogo novca i time bi trebalo da uzvrati.

Autor: B92