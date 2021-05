Juventus pobijedio Atalantu i osvojio svoj 14. Kup Italije

Fudbaleri Juventusa pobjedom rezultatom 2:1 slavili su u finalu Kupa Italije protiv Atalante i tako osvojili trofej ove sezone.

Stara dama je odigrala sezonu ispod svih očekivanja, a skromna utjeha može biti osvajanje Kupa Italije.

U današnjem finalu, potpuno očekivano, gledali smo tvrd i neizvjestan fudbal. Atalanta je na startu u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetila, ali nakon pola sata igre Stara dama je povela.

Kontru su izveli Torinezi, a odbijena lopta je došla do Dejana Kuluševskog koji sjajno pogađa nebranjeni dio mreže. No, do poluvremena su Bergamezi uspjeli poravnati pogotkom Ruslana Malinovskog.

Nakon što je dugo rezultat bio 1:1, konačan ishod postavio je Federico Chiesa u 73. minuti i tako donio trofej Torinezima.

Sada je preostalo u Italiji da se odigra još posljednje kolo Serije A u kojem bi Juventus šokantno mogao ostati bez Lige prvaka, ukoliko Milan i Napoli pobijede u svojim utakmicama.

Autor: SCsport.ba