Juventus golovima Pjanića slavio protiv Valensije, Real rutinski protiv Rome, Lion šokirao Siti

Real Madrid je u okviru grupe G grupne faze Lige prvaka savladao Romu 3:0

Već na početku meča kraljevski klub je preuzeo terensku inicijativu. U 4. minuti Geret Bejl (Gareth Bale) je ostao sam na rubu šesnaesterca, ali je šutirao malo pokraj desne stative. Četiri minute kasnije Isko (Isco) je primio tačan pas i u situaciji jedan na jedan s golmanom odlučio pucati iz sve snage po sredini gola, no Robin Olsen je bio oprezan i lagano mu obranio šut. U nastavku se igralo uglavnom na sredini terena. U 38. minuti Sergio Ramos je nakon kornera skočio i šutirao glavom, no golman Rome je sjajno reagirao i odbranio udarac. Real je do vodstva došao u 45. minuti kada je Isko fenomenalno pogodio iz slobodnog udarca i tako postavio rezultat prvog poluvremena.

U 50. minuti Geret Bejl se našao u velikoj prilicik ali je šutirao malo pored lijeve stative nakon što mu sjajno loptu u šesnaestercu dodao Karim Benzema. Minutu kasnije Bejl je šutirao oštro ispod prečke, ali je golman “Vučice” fenomenalno reagirao i fantastično odbranio. U 55. minuti Modrić se zaletio u kazneni prostor da bi ispratio dodavanje i uputio niski udarac prema desnoj stativi, ali Robin Olsen je odbranio njegov pokušaj. Tri minute kasnije Real je povećao prednost. Nakon lijepe asistencije Modrića, Bejl se našao u obećavajućoj šansi koju je realizirao preciznim udarcem uz desnu stativu za 2:0. Nakon drugog gola, Roma je uspostavila kontrolu nad igrom i pokušala da smanji rezultat. Edin Džeko je u 76. minuti zaradio žuti karton nakon oštrog stata. U 79. minuti Marko Asensio (Marco) se namjestio u šestnaestercu i imao vremena i da šutira, no Robin Olsen je predvidio njegovu namjeru i sa odličnom obranom spriječio njegov pokušaj. Konačnih 3:0 postavio je Mariono Diaz fenomenalnim udarcem u drugoj minuti sudijske nadoknade, pa je tako kraljevski klub pobjedom krenuo u odbranu titule.

U drugoj utakmici ove grupe Viktorija Plzen i CSKA su remizirali 2:2. Oba gola za Vikoriju postigao je Mihael Krmenik (Michael Krmencik) u 29. i 41. minuti, dok su strijelci za CSKA bili Fedor Čalov (Chalov) u 49. minuti i Nikola Vlasić koji je pogodio iz penala u petoj minuti sudijske nadoknade.

U grupi H Juventus je kao gost golovima Miralema Pjanića pobijedio Valensiju rezultatom 2:0. Oba gola bh. reprezentativac je postigao sa bijele tačke i to u 45. i 51. minuti meča.

Prvih desetak minuta proteklo je u početnom odmjeravanju snaga. U 11. minuti Mario Mandžukić je promašio cijeli gol. Hrvatski reprezentativac je primio centaršut u šesnaestercu i veoma loše šutirao, a lopta je otišla iznad gola. Šest minuta kasnije, Sami Kedira (Khedira) se našao u šesnaestercu i šutirao, međutim, lopta je otišla iznad gola. U 21. minuti Federiko Bernadeči (Federico Bernardeschi) natrčao na odbijenu loptu unutar kaznenog prostora i šutira, ali je golman domaćih fenomenalno odbranio njegov šut. U 29. minuti Kristijano Ronaldo (Cristiano) ostavio je “Staru damu” na cjedilu pošto je napravio nevjerovatnu glupost. Portugalac je zbog nesportskog ponašanja zaradio direktan crveni karton. U 39. minuti Miči Batšuaji (Michy Batshuayi) je nakon solo prodora uputio obećavajući udarac, ali je Ščezni (Szczesny) fenomenalnom intervencijom zaustavio njegov pokušaj. U 43. minuti Daniel Parežo (Parejo) je oborio protivnika u kaznenom prostoru, a sudija Feliks Brih (Felix Brych) pokazao na bijelu tačku. Siguran iz penala bio je bh. reprezentativac Miralem Pjanić koji je svojim pogotkom postavio rezultat prvog dijela.

Kako je završio prvo poluvrijeme Pjanić je tako nastavio drugo. U 50 . minuti Murilo (Murillo) je vukao protivnika za dres u kaznenom prostoru, a sudija Brih po drugi put opravdano dosudio penal. Siguran realizator bio je Pjanić koji je sigurno pogodio i postigao svoj drugi gol na utakmici. U nastavku se igralo na sredini terena i nije bilo velikih prilika. Pjanić je teren napustio u 66. minuti kada ga je zamijenio Daglas Kosta (Douglas Costa). U šestoj minuti nadoknade Brih je po treći put pokazao na bijelu tačku, ali ovaj put za Valensiju. Oni su promašili penal, pa je tako Juventus zasluženo osvojio tri boda.

U drugoj utakmici ove grupe Mančester junajded je u gostima pobijedio Jang Bojs 3:0. Golove za “Crvene đavole” postigli su Pol Pogba (Paul) u 35. i 44., te Entoni Marsial (Anthony Martial) u 66. minuti minuti meča.

U grupi E Bajern je kao gost savladao Benfiku 2:0. Strijelci za pobjedu “Bavaraca” bili su Robert Levandovski (Lewandowski) u 10. minuti i Renato Sančez (Sanches) u 54. minuti.

U grupi F Lion je napravio iznanađenje pošto je u gostima pobijedio Mančester siti rezultatom 2:1. Lion je poveo u 26. minuti kada je Makvel Kornet nakon solo akcije savladao gomana Sitija. Na 2:0 povisio je Nabil Fekir u 43. minuti nakon preciznog udarca pogodio je donji desni ugao gola Sitija. Siti je smanjio vodstvo u 67. minuti kada je Bernardo Silva pogodio mrežu gostiju.

Autor: Avaz