Juventus bez problema protiv Bologne, Pjanić odigrao cijeli susret

Juventus je osigurao prolazak u četvrtfinale italijanskog kupa nakon što je kao gost savladao Bologna sa 0:2.

Prvi pogodak na utakmici je viđen u 9. minuti. Bernardeschi je nakon pomalo komičnde intervencije odbrane pogodio za vodstvo Stare dame. Nekoliko minuta poslije dobru šansu je imao i Emre Can, ali je bio neprecizan. Do odlaska na odmor nije bilo izgledniji šansi, osim one Bolognine kada je Dijks pucao pored stative, pišu sportske.ba.

Na otvaranju drugog dijela postignut je drugi gol. Kean se najbolje snašao u gužvi i postavio konačan rezultat meča. Juventus je tražio i treći gol, ali su mreže do kraja susreta mirovale. Miralem Pjanić i društvo sada čekaju ime protivnika u narednoj fazi takmičenja, a to će biti bolji sa meča Atalante i Cagliarija.

Bologna – Juventus 0:2 (Bernardeschi 9’, Kean 49’)

Autor: Sportske.ba