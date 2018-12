Jutros na Bjelašnici -11: U narednim danima najavljeno do 15 cm snijega

Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica -11; Sokolac -6; Livno -5; Ivan Sedlo, Tuzla -3; Doboj, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo, Široki Brijeg -2; Banja Luka, Bihać, Srebrenica, Stolac -1; Bijeljina, Brčko, Jajce, Zvornik 0; Gradačac, Zenica 1; Trebinje 3; Mostar 4; Neum 6.

Bioprognoza: Nastavlja se razdoblje lošijih biometeoroloških prilika. Niske temperature, uz povremene padavine, kod osjetljivih osoba će uzrokovati izraženije tegobe. U Hercegovini i na zapadu biće nešto ugodnije u odnosu na ostala područja, mada će sjeverno strujanje i ovdje pojačavati osjet hladnoće. Neophodno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i djelimično reducirati boravak na otvorenom.

Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na istoku Bosne povremeno može biti slabe kiše ili slabog snijega. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 1 do 7, na jugu od 10 °C. U Sarajevu uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura oko 1 °C.

U srijedu u Posavini veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama Bosne sa maglom. U ostatku naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab, veći dio dana jugozapadni, a Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnje temperature od -6 do 0, na planinama do -11, na jugu od 0 do 4, a dnevne od 1 do 7, na jugu od 5 do 10 °C.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne snijeg se očekuje u Krajini i na zapadu Bosne. U večernim satima ili u noći sa četvrtka na petak u Bosni sa snijegom, a u Hercegovini sa kišom. Jutarnje temperature od -7 do -1, na planinama do – 12, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -1 do 4, na jugu od 5 do 9 °C.

U petak oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Očekivana visina novog snježnog pokrivača od 2 do 10, na sjeverozapadu Bosne od 10 do 15 cm. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevne od -3 do 3, na jugu od 3 do 8 °C.

U subotu oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu Bosne i kišom u Hercegovini. Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevne od -4 do 1, na jugu od 2 do 7 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.