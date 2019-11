Julija (32) zalijepila svojoj bebi cuclu na lice iz užasnog razloga: Doktori se bore za život djeteta

Beba je dobila upalu pluća nakon što joj je okrutna mama zalijepila cuclu na lice.



Julija Vakula (32) iz ​​Kurgana na jugozapadu Rusije optužena je da je zlostavljala svoju mladu kćerku, piše “Srbija Danas“.

Djevojčica, čije ime nije prijavljeno, slikana je s cuclom zalijepljenom na lice.

Izvor je rekao:

– To je uradila da djevojčica ne bi ispljunula cuclu i počela da plače.

Prema lokalnim medijima, fotografija je snimljena u lokalnoj bolnici koja se liječi od upale pluća.

Ukazuje se na opasnost da je beba mogla povraćati i udaviti se zbog cucle prilepljene na lice.

Neke komšije tvrde da je mama često bila obučena u prljavu odjeću.

Bebin otac navodno je napustio Juliju, koja je dobila i dva sina, nedugo nakon rođenja djevojčice.

Julija je tvrdila da cucla pomaže kod problema sa zubima njene kćerke.

Istraga je u toku.

