Jovanović: Srbija mora pogledati Srebrenicu, svijet oko sebe, svoj i sve ostale narode na drugačiji način

Tek nakon što srbijanske vlasti preuzmu svoj dio odgovornosti i tereta, ističe Jovanović, drugi će možda imati razumijevanja za sve ono što je problem srpskog naroda.

Ovo je mjesto na kojem ne smijemo biti političari, poručio je Čedomir Jovanović,srbijanski političar, danas u Potočarima.

-Jedino što kao čovjek ovdje mogu da kažem je da moja zemlja mora otvoriti oči. Srbija mora pogledati Srebrenicu, svijet oko sebe, svoj narod i sve ostale narode na drugačiji način nego što je to radila prethodnih skoro četvrt vijeka – kazao je Jovanović.

Kako je dodao, tim jednim okom kojim gledaju, političari su od Srbije, RS i srpskog naroda napravili svojevrsne žrtve koje će u Srebrenici ostati i nakon što se sve žrtve genocida pokopaju, prenosi Dnevni Avaz.ba.

-To knjigovodstvo smrti ima svoj početak i kraj. Jednom će se ovdje smiriti 8.372 ljudska bića koja su ubijena prije 24 godine tako što su sistematski razdvojeni, postrojeni, pobijeni u zaštićenoj zoni UN-a, do koga god je stigla ta politika i to zlo, život mu je oduzela. Sada mi ostajemo sami sa sobom, ja zato želim da Srbija ovo što prije vidi – poručio je Jovanović.

-Tek nakon što srbijanske vlasti preuzmu svoj dio odgovornosti i tereta, ističe Jovanović, drugi će možda imati razumijevanja za sve ono što je problem srpskog naroda.Ne možemo mi gledati u prošlost i tražiti opravdanje za ono što smo učinili ovdje, u Srebrenici, Ovčari, Prijedoru, Sarajevu, na Kapiji u Tuzli, što smo učinili na Kosovu… Sve dok to budemo gledali jednim okom, tumarat ćemo, a ostali smo sami sa sobom, tako da samo sebi u budućnosti možemo zlo činiti – ističe Jovanović.

Autor: Avaz.ba